Битва за Панджшер: талибы наступают

По приходящим из Афганистана сообщением, в окрестностях Панджшерской долины, последнего оплота сопротивления талибам, с минувшей ночи продолжаются упорные бои.
Стороны конфликта Би-би-си получает противоречивую информацию о происходящем. Ситуация нестабильная, обе стороны заявляют, что одерживают верх.
Рейтер со ссылкой на три источника в “Талибане” (террористическая организация), пишет что силы талибов взяли под свой контроль весь Афганистан, включая Панджшерскую долину.
Подтвердить эти сообщения из независимых источников не удалось.
Между тем, бывший вице-президент Амрулла Салех, который после бегства главы государства Ашрафа Гани заявил, что продолжит борьбу, опроверг слухи в соцсетях о том, что он бежал из страны. В доказательство он прислал Би-би-си видеообращение, в котором назвал безосновательными сообщения о своем бегстве.
The RESISTANCE is continuing and will continue. I am here with my soil, for my soil & defending its dignity. https://t.co/FaKmUGB1mq
— Amrullah Saleh (@AmrullahSaleh2) September 3, 2021
“Нет сомнений в том, что мы находимся в сложной ситуации, мы находимся под постоянным давлением талибов”, – сказал он.
“У них были жертвы, и у нас были жертвы. Вчера я был на похоронах моих павших братьев, погибших в этой священной и святой защите Афганистана”, – добавил Салех.
“Но мы не сдадимся”, – сказал он, написав в “Твиттере”, что сопротивление продолжается.
Представитель “Талибана” Забихулла Муджахид утверждает, что талибы отбили у “Фронта национального сопротивления” (ФНС) некоторые территории внутри долины и нанесли противнику тяжелые потери.
Представитель ФНС Фахим Дашти заявил Би-би-си, что наступление, ведшееся с двух сторон, отражено, фронт продолжает контролировать все входы в долину и даже выдвинулся за ее пределы.
По его словам, около 350 талибов были убиты, порядка 50 боевиков попали в плен.
У Би-би-си нет возможности получить подтверждение этих данных из независимых источников.
Обе стороны заявили, что наступление талибов на долину возобновилось после провала попытки договориться об условиях прекращения огня.
Панджшер – единственная из 34 провинций Афганистана, не покорившаяся талибам.
Это окруженная высокими горами долина площадью 3610 кв км с населением в 173 тысячи человек. Она располагается в 125 км к северо-востоку от Кабула и недалеко от ключевой автомагистрали, связывающей север и юг страны.
Природные условия делают ее естественной крепостью. Единственная проезжая дорога через ущелье тянется вдоль реки и окружена высокими горами (до 6 тыс. метров). Вести наступательные боевые действия в таких условиях крайне сложно.
В Панджшере живут афганские таджики, тогда как “Талибан” представляет пуштунское большинство.
После падения Кабула 15 августа Панджшер стал центром сбора для военнослужащих афганской армии и сил безопасности, не пожелавших сложить оружие.
“Львом” называли его отца Ахмада Шаха Масуда – крупного полевого командира моджахедов, сражавшегося сначала с советской армией, а затем с талибами.
В 2001 году, за несколько дней до начала американской операции в Афганистане, он погиб в результате покушения, устроенного боевиками “Аль-Каиды” (террористическая группировка).
“Фронт национального сопротивления” возглавляет 32-летний Ахмад Масуд-младший по прозвищу “Панджшерский львенок”.
По имеющимся оценкам, фронт располагает 12-15 тысячами вооруженных бойцов, в том числе хорошо подготовленных афганских спецназовцев. Силы “Талибана” составляют порядка 50 тысяч человек. Но наступать в горной местности даже при численном превосходстве намного труднее, чем обороняться.
Тем временем поступают сообщения о разногласиях в лагере талибов, тормозящих формирование нового правительства.
Основными соперниками выступают полевой командир Сираджуддин Хаккани, контролирующий со своими людьми Кабул, и сын покойного основателя движения муллы Омара мулла Якуб.
На чью сторону склоняется лидер Талибана Хайбатулла Ахундзада – пока неизвестно.
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