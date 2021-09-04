Битва за Панджшер: талибы наступают

По приходящим из Афганистана сообщением, в окрестностях Панджшерской долины, последнего оплота сопротивления талибам, с минувшей ночи продолжаются упорные бои.

Рейтер со ссылкой на три источника в “Талибане” (террористическая организация), пишет что силы талибов взяли под свой контроль весь Афганистан, включая Панджшерскую долину.

Между тем, бывший вице-президент Амрулла Салех , который после бегства главы государства Ашрафа Гани заявил, что продолжит борьбу, опроверг слухи в соцсетях о том, что он бежал из страны. В доказательство он прислал Би-би-си видеообращение, в котором назвал безосновательными сообщения о своем бегстве.

“Нет сомнений в том, что мы находимся в сложной ситуации, мы находимся под постоянным давлением талибов”, – сказал он.

“У них были жертвы, и у нас были жертвы. Вчера я был на похоронах моих павших братьев, погибших в этой священной и святой защите Афганистана”, – добавил Салех.