Литовские власти устаналивают заграждение из колючей проволоки вдоль литовско-белорусской границы. Фото: ВВС

Следственный комитет сообщает, что была задержана группа лиц, которые как минимум последние восемь месяцев помогали белорусам нелегально пересекать границу с Литвой.

Утверждается, что «одним из организаторов и руководителей преступной группы» является живущая в Литве беларуска Наталья Колегова — глава организации «Dapamoga».

Задержаны лица, которые помогали белорусам нелегально покидать страну
Наталья Колегова, глава организации «Dapamoga». Кадр из фильма АТН “Ящик Пандоры”

Ведомство расследует уголовное дело о незаконном пересечении госграницы Беларуси (статья 371 УК). Статус задержанных СК не уточняет.

На сайте «Dapamoga» указано, что она «помогает белорусам обеспечить безопасность и адаптироваться к нормальной жизни на территории Литвы». Среди предлагаемой помощи — поиск временного жилья и работы, получение медицинского обслуживание и материальная поддержка на первое время.

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