1 сентября бывший руководитель известного белорусского предприятия «Амкодор» Василий Шлындиков встретил свой очередной день рождения.

Всё было традиционно, но удивило его другое…

– С утра начались звонки и поздравления с юбилеем, – рассказал Василий Михайлович «Народной Воле». – В «Фэйсбуке» политик Сергей Калякин отметил мой якобы 75-летний юбилей и пожелал здоровья и долголетия. Были звонки по телефону. Но 1 сентября мне исполнилось только 74 года, юбилей через год.

Когда начал разбираться, оказалось, что в социальных сетях мне уже действительно 75. Интернет – великая сила, там народ особо не разбирается и не перепроверяет информацию. Поэтому, если выдали, что у тебя юбилей, – принимай поздравления!

Сейчас Василий Шлындиков находится за городом, он старается дистанцироваться от массового скопления людей, чтобы не заболеть коронавирусом.

– Пока меня эта зараза обходит стороной, но не нужно искушать судьбу, – отмечает мой собеседник. – Так что в спокойной обстановке кошу траву в деревне.

От коронавируса я уже первый раз привился, сейчас ожидаю второй этап вакцинации. Кстати, никаких последствий после прививки не было, всё прошло хорошо.

Даже за городом Василий Шлындиков продолжает отслеживать политические и экономические события в стране.

– Ситуация плачевная, – говорит он. – Ликвидируются практически все общественные объединения, репрессии продолжаются. Убирают любые очаги сопротивления, всё, что не под контролем государства. И в ближайшее время эти репрессии, думаю, продолжатся.

В белорусской экономике всё тоже достаточно непросто, потому что положение постоянно ухудшается. Правительство на публике старается делать хорошую мину при плохой игре, но что им еще остается? Мне кажется, что чиновники и сами не знают, что сегодня реально происходит в нашей экономике.

Многие предприятия еле скрипят, но инфляция может обрушить их долги. Упадут долги – возможно, заводы и оживут на какое-то время.

Кстати, когда слышу, что санкции нам не страшны, что торговля с Западом – это мизер, становится просто смешно. Но, думаю, будут искать обходные пути, как максимально обойти эти санкции.

Знаю, что в санкционный список попал и нынешний руководитель «Амкодора» Александр Шакутин, но, на мой взгляд, он в меньшей степени в чем-то виноват. Благодаря тому, что предприятие «Амкодор» попало к нему в руки, оно еще живое. А так бы уже растащили всё, и сегодня там стояли бы одни заборы.

– Я отчетливо понимаю: всё, что сейчас происходит в Беларуси, напрямую связано с Россией, – добавляет Василий Михайлович. – Москва настаивает на углубленной интеграции, а поэтому сейчас в стране и идет зачистка всего национального, а также гражданского общества.

Но, думаю, до поглощения Беларуси дело не дойдет. Всё-таки у нас уже выросло новое поколение, которое не ностальгирует по СССР и не видит перспектив в России.

Публикация – из № 67 газеты “Народная Воля”. Полный выпуск газеты можно скачать по ссылке.

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