Число людей в мире, которые живут с деменцией, к 2050 году вырастет до 139 млн с текущих 55 млн. Об этом говорится в докладе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

«По оценкам ВОЗ, деменцией страдают более 55 млн человек (8,1% женщин и 5,4% мужчин в возрасте старше 65 лет). Ожидается, что к 2030 году этот показатель вырастет до 78 млн, а к 2050 году — до 139 млн», — говорится в сообщении. Таким образом, количество людей с деменцией к 2050 году, по оценкам ВОЗ, увеличится на 152%.

По словам авторов доклада, на расходы в связи с инвалидностью, вызванной деменцией, и на поддержание здоровья людей с таким диагнозом в 2019 году во всем мире ушло 1,3 трлн долларов. По прогнозу ВОЗ, этот показатель составит 1,7 трлн долларов к 2030 году и 2,8 трлн долларов — к 2050 году.

«Деменция лишает независимости, памяти и достойной жизни миллионы людей, отнимая тех, кого мы знаем и любим», — отметил генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус. Другие государства он призвал согласовать действия и принять меры, чтобы «все люди с деменцией могли жить в условиях поддержки и достойного обращения, которых они заслуживают». Кроме того, в докладе отмечена срочная потребность усилить поддержку для самих пациентов и их попечителей на национальном уровне.

Деменция — синдром, при котором деградируют память, мышление и поведение, а человек теряет способность осуществлять повседневные действия. Болезнь поражает в первую очередь пожилых, но не является обязательным следствием старения.

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