В Могилеве перед судом предстанет 31-летняя жительница деревни Столпище Кировского района, которой инкриминировано убийство своего престарелого отца с особой жестокостью. При этом ранее женщина была осуждена за убийство матери.

“Как следует из материалов дела, обвиняемая 10 апреля 2021 года распивала со своим 74-летним отцом спиртные напитки”, – говорится в сообщении Генпрокуратуры.

В ходе возникшего конфликта женщина нанесла отцу множественные удары руками и ногами, а также топором и деревянной палкой, на которую тот опирался при ходьбе. От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия.

Труп женщина спрятала в подвале.

“Согласно заключению эксперта обвиняемая в момент совершения преступления страдала психическим расстройством, но могла осознавать характер, общественную опасность своих действий и руководить ими”, – отметили в прокуратуре.

Женщина неоднократно привлекалась к административной и уголовной ответственности, не работала, состояла на профилактических учетах.

В ноябре 2010 года она была осуждена за убийство матери, в качестве орудия преступления также использовала топор.

Обвиняемая находится под стражей.

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