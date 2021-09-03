С 1 сентября 2021 года белорусов впервые начали учить на пилотов гражданской авиации. Стоимость всех курсов составит 73 тысячи долларов, сообщает Telegraf.by.

В этом году в Белорусскую государственную академию авиации на специальность «Летная эксплуатация воздушных судов гражданской авиации» зачислили 11 человек: 8 на бюджет и 3 на платное.

Стоимость всего обучения — 191 тысяча BYN (на данный момент — около 76 тысяч долларов). За 1 курс она составит – 6 тысяч BYN, 2-го и 3-го – около 54,5 тысяч BYN, 4-го – 76 BYN.

Учиться летать курсанты будут сначала на сверхлёгких самолетах типа двухместного SportStar RTC, а сдавать выпускные экзамены на двухдвигательном Diamond DA42.

Срок обучения — 4,5 года. По завершении учебы налет составит, как минимум, 150 часов. Выпускники получат распределение на авиационные предприятия Беларуси.

Кого возьмут на специальность?

Кроме среднего балла аттестата, нужно будет сдать ЦТ по белорусскому или русскому языку, математике, физике и английскому языку.

На специальность набирают и парней, и девушек, которые закончили 11 классов. Их рост должен быть не менее 160 сантиметров, и не выше – 190. Под запретом татуировки, которые могут быть заметны на участках тела, которые не будет прикрывать служебная форма. Нельзя быть с пирсингом и тоннелингом (расценивается как неправильная анатомическая форма, которая может привести к последствиям).

Если абитуриенту показана или уже сделана лазерная коррекция зрения, то он не сможет поступить на специальность.

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