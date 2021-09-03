Синоптики предупредили о заморозках, которые ожидаются в Беларуси на выходных

“5 и 6 сентября (воскресенье-понедельник) местами по республике ожидаются заморозки до 0, -3°С”, – сообщили в Белгидрометцентре.

В субботу, 4 сентября погоду в республике в основном будет определять прохладная неустойчивая воздушная масса, ночью по югу страны сохранится влияние фронтального раздела. Ожидается переменная облачность. Ночью преимущественно по южной половине, днем местами по республике пройдут кратковременные дожди. Ветер северо-западный умеренный, местами порывистый. Температура воздуха ночью составит +2..+8°С, днем – +11..+17°С. Атмосферное давление будет интенсивно расти.

По прогнозам синоптиков в воскресенье, 5 сентября, погодные условия в стране обусловит неустойчивая холодная воздушная масса, распространяющаяся с севера Европы. Будет облачно с прояснениями. В отдельных районах республики ожидаются небольшие кратковременные дожди. Ночью и утром слабый туман. Ветер будет северо-западный, северный умеренный. Ночная температура воздуха составит +1..+7°С, местами прогнозируются слабые заморозки до 0.. -2°С, температура воздуха днем +10..+17°С.

В начале следующей недели, 6 сентября республика окажется под влиянием холодного скандинавского антициклона. Ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью и утром прогнозируется слабый туман. Ветер будет северный, северо-западный слабый до умеренного. Температура воздуха ночью +1..+6°С, местами ожидаются заморозки до 0..-3°С, температура воздуха днем +11..+17°С.

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