Министр образования, коммунист по убеждениям, Игорь Карпенко решил грудью закрыть педагогов страны от строгого общественного обсуждения. В интервью Белорусскому телевидению он призвал прекратить публично критиковать персону учителя, чтобы не подрывать его авторитет в глазах школьника. Элегантно предложив для этого свою собственную фигуру – как политика, уточнил Карпенко.

Ну какие политики из белорусских министров?! Действующий политик, все знают, у нас только один. Все остальные – его безвольные подчиненные.

Впрочем, вернемся к сути министерского призыва: не критиковать публично школьного педагога. И первый порыв – согласиться во имя ребенка. Конечно, учитель должен стоять на моральном пьедестале как профессионал и как человек. Но тут же спохватываешься: а как же факты? Или закрыть глаза, зацементировать уши? Мы-то готовы ставить педагога на постамент и чуть ли не удерживать его там руками. Только ведь многие из них привыкли существовать гораздо ниже, хорошо, если не у подворотни.

Вот словесник из Ирининской гимназии Гомеля Светлана Олеговна Рябцева. Ей, видите ли, не нравится проза нобелевского лауреата Светланы Алексиевич. Поэтому она на глазах всего класса позволяет себе разорвать портрет белорусской писательницы. Разорвать! А его, кстати, вложил в свой реферат о писателях-земляках один из учеников Светланы Олеговны. И что же она, педагог, продемонстрировала ему на уроке? Что у нее другое мнение? Нет, она продемонстрировала обыкновенное интеллектуальное варварство. А заодно безграничное неуважение к мнению ученика. О старшеклассника учитель по-хамски вытерла ноги. Но до писательницы Алексиевич, конечно, добраться не смогла. Алексиевич всё равно читает и ценит весь мир.

Кто-то из девятиклассников на том уроке успел запечатлеть грандиозную педагогическую «минуту славы» словесницы Рябцевой, и фото с урока через какое-то время было выложено в социальных сетях. Так что факт мерзкого уничтожения фото нобелевского лауреата, можно сказать, задокументированный. Заодно тем самым задокументирована и реакция гимназистов, которые исподтишка, конечно, потешались над необразованным и некультурным учителем.

Ну и где после этого находится авторитет Рябцевой? Боюсь, он в тот же миг сиганул с постамента и навсегда скрылся в неизвестном направлении. И еще задаюсь я непраздным вопросом: а какое и в самом деле образование у светлейшей Светланы Олеговны? Высшее педагогическое? Она что, действительно дипломированный филолог?

Вообще, за прошедший после сфальсифицированных президентских выборов год мы увидели такие разные лики наших учителей!.. Многие из тех, кто работал в избирательных комиссиях, оказались жалкими, безропотными, бесхребетными исполнителями чужой политической воли. Какой там постамент!.. Для этого нужны характер и совесть. Ведь если бы учителя, которые считали голоса избирателей, – а их в комиссиях, как правило, всегда работает большинство, – проявили 9 августа 2020 года твердость и гражданскую честность и не позволили уничтожить настоящие результаты выборов, а вывесили бы цифры на всех участках, как это положено по закону, то белорусское общество развивалось бы теперь совсем по другому сценарию.

Прежде всего, не было бы многотысячных протестов, а значит, не было бы насилия, смертей, сотен политзаключенных, попрания всех конституционных свобод, а в результате – экономических санкций, изоляции страны от мира. Не было бы той накаленной ситуации, которую наш главный редактор Иосиф Середич в своей статье «Спасём Беларусь!» сравнивает с горящими торфяниками. Горящими и очень опасными… Душно теперь в обществе, смертельно душно.

Многое в тот судьбоносный момент было в руках наших учителей. Власть и ее вертикаль как бы ни корчились в конвульсиях, но вынуждены были бы считаться с истинными результатами выборов – если бы, конечно, настоящие цифры были озвучены, как требует закон, на всю страну. Если бы все учителя – учителя! – участвовавшие в избирательной кампании, были честными перед самими собой.

Но страх, привычка к подчинению и даже, простите, всегдашний бытовой цинизм взяли верх. Большинство учителей – членов избиркомов утерлись и уползли в свои теплые углы. Не на постаменты, отнюдь. И ввергли Беларусь кроме политического еще и в разрушительный моральный кризис. Ведь перевернуты с ног на голову не просто цифры выборов – общечеловеческие законы добра и зла. Разрушена также и правовая система страны.

Так как нам теперь относиться к учителям, которые солгали всей стране? Оберегать от критики? Или оберегать наших детей от тотальной лжи, которая, как выясняется, лежит в основе государственной пропаганды и воспитания в школе?

Публикация – из № 67 газеты “Народная Воля”. Полный выпуск газеты можно скачать по ссылке.

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