Футболистам урежут зарплату или отправят на колхозные поля

На открытии стадиона “Динамо-Юни” Лукашенко обсудил зарплаты футболистов и их результаты на поле с чиновниками.

Когда Александр Лукашенко поинтересовался: какая средняя зарплата в Беларуси у футболиста из основного состава, отвечать пришлось и председателю федерации футбола Владимиру Базанову и министру спорта Сергею Ковальчуку.

Сейчас зарплата у футболистов «от 4 до 5 тысяч долларов». Это по старым контрактам. Но скоро футболистам предложат подписать новые контракты, по которым максимальная зарплата 8 тысяч рублей. При этом, министр спорта подчеркнул, что 8 тысяч рублей – это будет максимум.

«Я не понимаю – зачем ты футболистов выпустил вчера на поле, – сказал Лукашенко Базанову. – Они ж вышли отдохнуть. Мне стыдно на них было смотреть на фоне этих бедных исландцев».

Возможно, если и с новой зарплатой футболисты не покажут достойных результатов, то их отправят с футбольных полей на колхозные.

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