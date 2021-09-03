Девятилетняя Алиса будет учиться в МГУ. Но есть одно условие...

Девочка, сдавшая в восемь лет ЕГЭ, получила студенческий билет психологического факультета МГУ, сообщает «Комсомольская правда». Сейчас ей девять лет и она приступила к занятиям, как и другие студенты, 2 сентября.

Но, посещать занятия Алиса Теплякова будет вместе с родителями. В дистанционном формате будут проходить только лекции, уточнил представитель факультета. Вуз также обеспечит девочке психологическое сопровождение образовательного процесса.

Напомним, Алиса Теплякова, не смотря а свой юный возраст, успешно сдала ЕГЭ по русскому языку, профильной математике, а также биологии и информатике.

Девочка исполнила папину мечту и прошла вступительные испытания на психфаке МГУ. Но она набрала среднее количество баллов, которое не позволило ей поступить на бюджет. Тогда её отец, Евгений Тепляков, заявил что дочь будет учиться на платной основе. Но, как выясняется, вместе с ней будет учиться вся семья.

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