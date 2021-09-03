Бесперспективное обращение в Следственный комитет

15 июля этого года на расчётные счета общественного объединения «Перспектива» был наложен арест, а Министерство юстиции подало в верховный суд иск о ликвидации организации. В начале августа лидер общественного объединения Анатолий Шумченко, официально обратился в Следственный комитет за разъяснениями, после чего у него прошел обыск. Действия провели «в рамках проверки причастности к уголовному делу», которое ведет Следственный комитет. А сегодня «Перспектива» получила из ведомства ответ.

В своём письме республиканское общественное объединение просило Следственный комитет города Минска оказать содействие в урегулировании ситуации с арестом счетов, и, по возможности, дать разрешение выплачивать заработную плату и аренду, из которых уплачиваются немалые налоги в бюджет.

На эту просьбу пришёл отказ. Счета останутся под арестом “до окончания следственных и процессуальных действий, в том числе связанных с проверкой фактической принадлежности и источников происхождения денежных средств на счетах РОО «Перспектива», а также причастности конкретных лиц к совершению преступления”.

Предлагаем сам ответ Следственного комитета.

Напомним, что деятельность «Перспективы» направлена на поддержку предпринимательства в Беларуси. Например, недавно общественное объединение «Перспектива» добилось годового моратория на нововведение МНС – нового механизма маркировки товаров — средствами идентификации. Электронная база для работы с электронными накладными как для внутреннего перемещения товаров, так и для импорта должна была заработать с 8 июля.

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