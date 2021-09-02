Во время обыска журналист переживал, что изымут кухню

1 сентября в квартире Максима Березинского, руководителя спортивного издания, которое было признано экстремистским, прошел обыск по делу о «массовых беспорядках». Об этом он сам сообщил в фейсбуке.

Как пишет Березинский, обыск прошел в квартире, в которой он не живет уже год.

«Обыск был в рамках общего уголовного дела о беспорядках в прошлом году. Соседей напугали, что пришел наркоконтроль якобы из-за запаха ацетона. Мол, наверняка в квартире варят наркотики. Дома никого не было, поэтому не придумали ничего лучше, чем ломать дверь. При этом даже не удосужились позвонить ни собственнику квартиры, ни людям, которые там прописаны», — пишет Максим.

Журналист рассказал, что при обыске силовики изъяли жесткий диск старого компьютера, несколько флешек, белые и красные браслеты, магнит с гербом «Пагоня» и биту с логотипом спортивного издания, которое было признано экстремистским.

«Больше всего переживал, чтобы не изъяли кухню. Она у меня белая, а посередине стоит красный холодильник. Но кухня на месте. Холодильник тоже».

Также журналист сообщил, что на днях был обыск у еще одного из сотрудников их издания .

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