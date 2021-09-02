Помощь МВФ может стать триггером, который поставит Беларусь в один ряд с Афганистаном или Венесуэлой

Как отразится на экономике и потребительском поведение выделение Международным валютным фондом почти 1 млрд долларов для Беларуси?

Об этом в интервью Thinktanks.by рассуждает эксперт BEROC (Киев) Дмитрий Крук.

– Выделение почти 1 млрд долларов Беларуси со стороны МВФ выглядит неожиданным решением на фоне введения санкций западными странами в отношении Минска.

– Противоречие здесь действительно есть, но оно находится в политическом измерении, о чем и говорят во многих странах мира. Нужно понимать, что МВФ принял решение об увеличении золотовалютных резервов исходя исключительно из экономических соображений для всего мира, вне контекста ситуации в Беларуси. SDR (специальные права заимствования), которые получили все страны – это актив, который фактически создается из воздуха и предоставляется странам-членам МВФ в соответствии с их квотами. Нынешнее решение о выпуске SDR – системный глобальный ответ на то, что из-за пандемии сильно возросли долговые риски во всем мире, особенно у развивающихся стран. Именно такими категориями и масштабами руководствовался МВФ. Но нам действительно со своей колокольни бросается в глаза такое политическое противоречие.

– Но ведь оно действительно существует.

– Конечно. Поэтому решение МВФ и породило такую реакцию, и не только в Беларуси. И она может усилиться, если нынешние белорусские власти будут пытаться конвертировать SDR в более ликвидные средства. Полагаю, высока вероятность, что такой шаг может стать триггером, который инициирует обсуждение на международном уровне вопроса о нелегитимности нынешней белорусской власти. В том числе – о полномочиях правительства и Нацбанка представлять Беларусь в таких международных организациях как МВФ. И если такая дискуссия начнется, она может поставить Беларусь в один ряд с Афганистаном или Венесуэлой.

– Как может выделение SDR повлиять на экономику Беларуси сегодня?

– Я почти уверен, что в ближайшие полгода, или больше, SDR будет использоваться лишь для увеличения резервов на бумаге, как это и задумывалось самими инициаторами. Логика предоставления этих средств не предполагает их активного использования. В мире не так уж много прецедентов, когда страна прибегала к обмену SDR на валюту. Хотя нынешний раунд предполагает, что эти бумаги будут использоваться более активно, чем ранее, для Беларуси такое развитие событий сомнительно, поскольку политический хвост тянет за собой слишком большой ворох проблем, связанных с легитимностью. Поэтому с большой долей вероятности власть оставит эти бумаги в резерве. По крайней мере, до ситуации крайней нужды.

– Каким образом, на ваш взгляд, нынешние экономические власти могут воспользоваться SDR?

– При наличии этих средств в ЗВР они будут с меньшими опасениями пользоваться более ликвидными средствами, которые уже есть в резервах. Да, если ситуация в экономике будет ухудшаться из-за санкций, Минск, допускаю, попробует обменять SDR на одну из международных валют. Но сомневаюсь, что это будет скоро.

– И этот обмен, скорее всего, будет произведен с помощью России?

– Потенциально такую сделку можно провести с Россией или любой другой страной. Никто не может запретить это сделать, если как в случае, например, с Афганистаном, нет ограничений на использование со стороны МВФ. Но, повторюсь, нынешние белорусские власти, вероятно, понимают, что такой обмен может привести к началу новой кампании по их делегитимизации и потому будут по мере возможности пытаться избежать такого развития событий.

– Помимо чисто экономического влияния предоставление помощи МВФ можно описать как влияние на умы. Может ли выделение SDR повлиять на поведение компаний и домохозяйств?

– Такое восприятие создается из-за чрезмерного упоминания в СМИ об этой истории. Но говорить о том, что получение SDR снизит финансовые риски, полагаю, не приходится. Да, полученные средства позволят увеличить резервы на бумаге, и это несет определенный позитивный эффект, но не чрезмерный.

По некоторым макроиндикаторам, на которые смотрят инвесторы, например, по соотношению госдолга к объему инвестиций, ситуация будет выглядеть лучше. Но с точки зрения инвесторов в Беларуси есть более серьезные проблемы, из-за которых они на Беларусь уже год как перестали смотреть. Само по себе введение санкций перекрывает любые размышления об инвестиционном климате. Если говорить о внутренних вкладчиках, то их опасения за сохранность сбережений получение помощи от МВФ также, думаю, не может изменить.

Поделиться ссылкой: