Президент Польши утвердил решение правительства о введении чрезвычайного положения в регионах на границе с Беларусью. Соответствующее распоряжение было подписано главой государства в четверг, сообщил на брифинге пресс-секретарь польского лидера Блажей Спыхальский.

Как передаёт ТАСС, чрезвычайное положение вводится на участке польско-белорусской границы на отдалении 3 км от нее. Это решение затронет 115 населенных пунктов в Подляском воеводстве и 68 – в Люблинском на востоке республики. В частности, оно означает запрет проведения массовых и увеселительных мероприятий, усиленные дежурства полиции, контроль документов.

Распоряжение вступает в силу немедленно после публикации в “Официальном вестнике” и будет действовать в течение 30 дней. Вопрос введения ЧП также должен рассмотреть Сейм (нижняя палата парламента). Как ожидается, заседание по этому вопросу состоится в понедельник.

Причины чрезвычайного положения Главной причиной введения ЧП власти Польши назвали кризисную ситуацию на границе с Беларусью, которую пытаются массово нелегально пересечь мигранты с Ближнего Востока. Как указал министр внутренних дел и администрации республики Мариуш Каминьский, польские службы зафиксировали прибытие 40 рейсов из Багдада в Минск. “Основная группа беженцев на границе с Беларусью – это граждане Ирака. По оценкам служб, за последние недели в Беларусь было перевезено около 10 тыс. иракцев. Значительная часть прибывает из Турции, а в последнее время из Ливана”, – сказал он. По словам Каминьского, помимо сложной миграционной ситуации на границе, вторая причина введения чрезвычайного положения – проведение совместных белорусско-российских стратегических учений “Запад-2021”. Маневры будут проходить 10-16 сентября на площадках Беларуси и России. “Мы должны принимать во внимание разного рода провокации. Нужно заботиться о безопасности жителей приграничных регионов”, – заявил министр. Ситуация на границе Ранее Польша и Литва обратились с призывом к Евросоюзу применить более жесткие меры в отношении Беларуси в связи с миграционным кризисом спровоцированным Минском. Согласно данным МВД Польши, с начала августа было зарегистрировано более 3 тыс. попыток нелегально проникнуть в страну с территории Беларуси. В прошлом году их было 120. Министерство обороны Польши объявило о начале строительства на польско-белорусской границе забора из колючей проволоки высотой 2,5 метра. В помощь пограничной охране армия выделила 2 тыс. солдат для охраны границы. Планируется отделить забором 180-190 км. Общая протяженность польско-белорусской границы – 418 км.

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