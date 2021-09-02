Покупка дров как организация протестов

«Начиная с августа прошлого года я также оплачивал штрафы, счета за питание в ИВС и в некоторых случаях госпошлины репрессированным участникам протестных акций. Будучи специалистом в области права, я нисколько не сомневался в правомерности такой помощи тогда и не сомневаюсь сегодня», — эти строки из письма правозащитника Леонида Судаленко в день его задержания 18 января опубликовал сайт гомельских правозащитников.

В письме с пометкой «Опубликовать после ареста» правозащитник вспоминал обыски в офисе гомельских правозащитников и его квартире в начале января, накануне задержания. Тогда силовики изъяли у него технику, банковские карточки и больше 200 досье на «репрессированных участников мирных акций протестов 2020 года». Вероятно, уже тогда Судаленко догадывался, с чем связано его преследование — писал, что медиаменеджераАндрея Александрова «задержали за аналогичную помощь».

Правозащитник анализировал вторую часть статьи 342 УК и подводил «к единственному выводу, что финансирование состоит в предоставлении или сборе средств с осознанием того, что они предназначены для оплаты подготовки, вербовки, обучения и т.п. лиц для участия в групповых действиях».

Он подчеркивал, что помогал людям, которые уже были оштрафованы или отбыли административный арест, что «не является финансированием запрещенной деятельности по смыслу статьи 342 УК».

«Финансовую помощь от меня получали лица, в действиях которых отсутствовал состав указанного уголовного преступления, так как они все привлечены к ответственности за административные правонарушения. Поэтому в моих действиях отсутствует событие и состав инкриминируемого преступления», — делал вывод Судаленко.

28 января ему предъявили обвинения в организации действий, грубо нарушающих общественный порядок, и финансировании или ином материальном обеспечении такой деятельности — то есть по обеим частям статьи 342.

«Мой папа — герой»

Леонид Судаленко — правозащитник с 20-летним стажем. В апреле 2014 года он помог подать в Комитет по правам человека ООН жалобу на смертный приговор гомельчанину Александру Грунову. Хотя приводить приговор в исполнение нельзя, пока жалоба не рассмотрена, в ноябре того же года стало известно, что Грунова расстреляли.

Семья Судаленко воспитывает троих сыновей, рассказала «Медиазоне» жена обвиняемого Оксана. С момента задержания она видела мужа трижды; на третье свидание накануне суда попал и их старший сын Кирилл.

Первые два свидания разрешал следователь — их семья получила без проблем. Вопрос о третьем рассматривал судья.

«Леонид написал заявление. Судья, который будет вести дело, дал ему отказ по свиданию с мотивировкой “не имеется правовых оснований”. Какие правовые основания нужны, чтобы мужу увидеть жену или папе — сына? Он написал жалобу на решение судьи. Его жалоба была удовлетворена. Дали разрешение на встречу, причем даже его малолетнему сыну Никите, ему 12 лет. Но о нем речь никогда не шла, потому что когда с папой все это произошло, от Никиты скрыли это — объяснили, что папа уехал в продолжительную командировку», — рассказывает одна из родственниц Судаленко.

Через несколько месяцев мальчик все же узнал от одноклассников, что случилось с его отцом: «Никита, придя домой, забил в поисковике папины фамилию, имя, отчество, все прочитал и сказал, что он в курсе».

«Он знает, что папа невиновен, и говорит всем, что папа пострадал из-за того, что помогал людям. “Мой папа — герой, и когда он выйдет, будет делать все то, что и делал раньше“, — он всем так говорит. Он знает, что такое правозащита, чем юристы занимаются, что в стране было. Но он не понимает, почему папа сидит. Он своими детскими глазами не видит, что папа совершил какое-то преступление. Он задавал вопрос: “А если я помогу бабушке сумку донести или помогу кому-то чем-то — это что, будет неправильно?”. Мы спрашивали, почему он так считает, а он говорил: “Ну папа людям помогал, а его за это посадили”. Мы говорили: “Все, что сейчас делается, просто неправильно разными людьми трактуется. Каждый человек читает норму закона по-разному”», — говорит родственница правозащитника.

По словам жены Судаленко Оксаны, в СИЗО ее муж похудел, но «выглядел хорошо».

«Я всегда говорю, что в таких моментах надо искать хорошие стороны. Я себя успокаиваю: он все-таки на трехразовом питании, он выходит на прогулки в одно и то же время, у него из-за информационного вакуума нет нервных потрясений в связи с тем, что происходило, например, с “Вясной”, БАЖ, “Белапаном”. Он держится бодро. Я в беседе с ним старалась поддерживать оптимистичные моменты, не говорить ни о чем плохом. Он иногда спрашивал, но я старалась не рассказывать», — признается женщина.

Дрова для многодетной семьи как организация протестов

В письмах коллегам Леонид Судаленко рассказывал об эпизодах, которые легли в основу обвинения.

Один из них связан с постом в фейсбуке от 25 октября, к которому правозащитник прикрепил ссылку с призывом встретить у ИВС гомельскую активистку Марию Тульженкову, выходящую на свободу после административного ареста. Как говорят правозащитники, этот эпизод Судаленко вменяют по части 1 статьи 342 УК — организация грубого нарушения порядка.

Следующий эпизод тоже касается поста в фейсбуке: на этот раз Судаленко предложил помочь многодетной семье с покупкой дров на зиму. Отец семьи был под стражей в СИЗО по делу о «массовых беспорядках». По словам Оксаны, речь идет о Леониде Ковалеве, которого в феврале 2020 года осудили на шесть лет колонии по обвинению в участии в «массовых беспорядках», изготовлении «коктейлей Молотова», насилии в отношении милиционера и вовлечении несовершеннолетнего в совершение преступления.

«Он взялся помогать этой семье, потому что у них были не очень хорошие жилищные условия, — объясняет Оксана. — Дом, в котором проживает эта семья, отапливается дровами. Кажется, в ноябре Леонид возил им дрова. Тогда отец семьи был в СИЗО, еще не было приговора. Дрова и финансирование — не понимаю, каким это боком», — недоумевает жена правозащитники.