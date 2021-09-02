Нововведение в белорусском законодательстве – милиция может вызвать к себе на беседу практически любого человека, пишет Іnfobank.by.

Почему? Потому что, возможно, он сможет оказать “положительное воздействие” на осужденного человека.

30 июля 2021 г. МВД своим постановлением No 212 внесло изменения в свое же постановление No 13 от 15 января 2014 г. Среди всего прочего там изменился пункт 26.1

Так он выглядел ранее: ” ОРГАНИЗАЦИЯ ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЯ В ВИДЕ ЛИШЕНИЯ ПРАВА ЗАНИМАТЬ ОПРЕДЕЛЕННЫЕ ДОЛЖНОСТИ ИЛИ ЗАНИМАТЬСЯ ОПРЕДЕЛЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ

26.1 После постановки на учет, осужденный вызывается в инспекцию, где с ним проводится беседа, по окончании которой у осужденного берется подписка и составляется справка о проведенной беседе с осужденным…”

Сейчас в него добавили следующее изменение:

подпункт 26.1 пункта 26 изложить в следующей редакции:

«26.1. проводят беседы с осужденными, в необходимых случаях с их близкими родственниками, а также иными лицами, которые могут оказать положительное воздействие на осужденных».

Что это значит? Как мы понимаем, теперь милиция может вызывать для проведения бесед не только самого человека которого осудили, но и его родственников, друзей, коллег и т.д.

В общем любые лица, которые по мнению милиционеров «могут оказать положительное воздействие» могут быть вызваны на беседу.

Имейте это ввиду и не удивляйтесь если такое произойдет именно с вами.

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