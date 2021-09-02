Джо Байден и Владимир Зеленский сделали совместноe заявлениe

В соответствии с этим Белый дом объявил о твердой поддержке суверенитета Украины над Крымским полуостровом, который Москва аннексировала в 2014 году, что привело к непрекращающемуся конфликту между соседними государствами.

«Соединенные Штаты не признают и никогда не признают российскую попытку аннексии Крыма и подтверждают полную поддержку международных усилий, в том числе в рамках Нормандского формата, направленных на дипломатическое урегулирование на основе международного права, включая Устав ООН, возглавляемого Россией конфликта на востоке Украины», – говорится в совместном заявлении, принятом сторонами по окончании встречи.

Стороны назвали свои отношения «краеугольным камнем для безопасности, демократии и прав человека в Украине и во всем регионе».

«Мы привержены реализации Украиной глубоких и всеобъемлющих реформ, необходимых для осуществления ее европейских и евроатлантических устремлений, – говорится в совместном заявлении. – Мы также едины в нашей приверженности суверенитету и территориальной целостности Украины в условиях продолжающейся российской агрессии».

В заявлении отмечается, что «успех Украины имеет центральное значение для глобальной борьбы между демократией и автократией».

«В условиях, когда мы вместе сталкиваемся с этим вызовом, мы стоим плечом к плечу и выражаем оптимизм в отношении наших амбициозных общих целей по продвижению демократии, обеспечению справедливости, улучшению благосостояния и укреплении безопасности Украины», – заявили стороны.

США также объявили о новом пакете помощи в области безопасности стоимостью 60 миллионов долларов, включая поставку дополнительных противотанковых систем Javelin и других оборонительных летальных и нелетальных средств.

США и Украина договорились о создании защищенной круглосуточной горячей линии связи между двумя странами и продлении на семь лет соглашения о помощи Украине в ликвидации ядерного оружия и предотвращении его распространения.

Байден и Зеленский также обсудили вопросы энергетики и климата, антикоррупционные усилия в Украине, стремление Украины к вступлению в НАТО и газопровод «Северный поток – 2» из России в Европу, против которого выступает Украина.

«Соединенные Штаты и Украина по-прежнему выступают против “Северного потока – 2”, который мы рассматриваем как угрозу европейской энергетической безопасности», – говорится в заявлении.

Программный директор по Европе и Центральной Азии в аналитической организации «Международная кризисная группа» Ольга Оликер заявила «Голосу Америки» через Skype из Брюсселя, что выбранное для визита время имеет большое значение для украинской стороны.

«Украинцы, особенно на фоне вывода американских войск из Афганистана, хотят получить четкое заявление о поддержке со стороны США», – сказала она.

Во вторник Зеленский также встретился с Украинским кокусом Конгресса и министром обороны Ллойдом Остиным. Остин поздравил Зеленского с 30-летием независимости Украины и также выразил поддержку суверенитета Украины «в условиях российской агрессии».

Соединенные Штаты и Украина активизируют работу Комиссии по стратегическому партнерству, «переориентируя ее и обеспечивая ее ресурсами для решения проблем 21 века», говорится в совместном заявлении.

В документе содержится заявление о том, что американо-украинские связи в данный момент достигли наибольшей устойчивости с момента восстановления Украиной своей независимости. В основе стратегического партнерства – «общие ценности и приверженность идее целостной, свободной, демократической и мирной Европы».

Далее в заявлении перечисляются по пунктам те области, в которых США и Украина намерены тесно сотрудничать. Первым номером в сфере национальной безопасности и обороны обозначено противостояние российской угрозе.

«В 21-м веке, – говорится в тексте совместного обращения, – странам не может быть позволено перекраивать границы с помощью силы. Россия нарушила в Украине это основополагающее правило… Соединенные Штаты солидарны с Украиной и будут продолжать работать для того, чтобы привлечь Россию к ответственности за ее агрессию. Американская поддержка суверенитета и территориальной целостности Украины является нерушимой».

Среди других областей также названы сотрудничество в сфере кибербезопасности, реформа судебной системы, борьба с коррупцией, инвестиции в энергетику и зеленые технологии, и др.