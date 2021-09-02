В этом году Беларусь присоединилась к компании из Израиля, Хорватии, Дании и других внешне благополучных стран. Все они не поедут на конкурс детского «Евровидения». У каждого свои причины. У Беларуси — приостановление членства в Европейском вещательном союзе, сообщает Onlíner.

Европейский вещательный союз (EBU) сегодня объявил список стран-участников конкурса. 19 стран отправят своих талантливых детей в Париж на финал конкурса детского «Евровидения». Белорусов там не будет.

Напомним, что Беларусь участвовала в каждом детском «Евровидении», начиная с первого конкурса в 2003 году. Дважды принимала финал в Минске. И дважды побеждала. Но в этом году приостановление членства в ЕВС всё изменил.

«Белтелерадиокомпания с улыбкой и некоторым удовлетворением приветствует долгожданный факт приостановления сотрудничества с ЕВС»

Решение об исключении Белтелерадиокомпании из членства в Европейском вещательном союзе (занимается организацией «Евровидения») вступило в силу 1 июля этого года. Это значит, БТ не может транслировать новостной, спортивный и развлекательный контент из сервисов ЕВС. Причиной «заморозки» в Союзе называют, в частности, «интервью, которые, очевидно, были записаны под принуждением». БТРК в свою очередь опубликовала довольно объемный и эмоциональный комментарий по этому поводу. В нём утверждается, что БТРК и сама хотела выйти из Союза, но хотелось увидеть, что вменят.

Основные тезисы приводит Onlíner:

«Белтелерадиокомпания с улыбкой и некоторым удовлетворением приветствует долгожданный факт приостановления сотрудничества с ЕВС — организацией, у которой не было, нет и никогда не будет своего личного мнения». Потому что участников саммитов ЕВС волнуют только гендерное равенство и угрозы со стороны России, а голосуют там всегда единогласно, как при Брежневе.

БТРК и сама хотела выйти из Союза, но хотелось увидеть, что вменят.

Председатель Белтелерадиокомпании долго разговаривал с гендиректором ЕВС и не услышал претензий, кроме «вы причастны к этому» и «родители Протасевича считают, что он находится в заложниках».

В ЕВС знают, что Запад участвовал в подготовке переворота в Беларуси.

Союз не реагировал на избиения репортеров БТ во время оппозиционных митингов, травлю до выборов, нападения, повреждение имущества, публикацию адресов.

«Обещаем и дальше рассказывать правдиво о том, что происходит в стране и мире». Правда такова: в Беларуси был мятеж, демонстрации были не мирные, члены ЕВС об этом врут. Намерены показать, как в Голландии лошадьми давят мирных демонстрантов и водометами размазывают их по стенам, во Франции во время разгона вечеринки отрывают руки, в Парламенте США убивают женщину…

Авторы ответа ЕВС резюмируют: «А еще мы сэкономим много миллионов евро и исполнили мечту большинства жителей Беларуси. Больше без „Евровидения“!»

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