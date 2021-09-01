Правозащитная комиссия Круглого стола демократических сил (КСДС) подготовила новый список на помилование и включила в него 100 человек. Их просят помиловать под гарантии КСДС и Юрия Воскресенского. Первый подобный список ранее уже был передан Лукашенко.

“Во второй части, как и в первой, фамилии 100 заключенных, которые обратились за справедливостью к Лукашенко. Все они прислали письменные подтверждения в КСДС”, – сообщил Юрий Воскресенский.

Кто находится в новом перечне ни Юрий, ни КСДС не сообщают, ссылаясь на формат конфиденциальности. Был ли кто-то помилован из первого списка – тоже не известно.

В “Списке граждан предлагаемых для амнистирования”, размещенном на сайте КСДС, 693 человека. Среди них и те, кто категорично заявлял, что не будет писать прошений о помиловании. Сам же Воскресенский изначально говорил, что будет просить Лукашенко о помиловании 100 заключенных.

По неподтвержденным данным от Sputnik, во втором “списке Воскресенского” могут быть фамилии активистки польского движения Анжелики Борис, айтишника Дмитрия Конопелько, футбольного фаната Томаза Пипия, парикмахера Андрея Саченко и Дмитрия Гопта.

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