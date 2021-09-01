Создай свой успешный бизнес к 2030 году

Экспертная платформа Career Hub в партнерстве с Агентством США по международному развитию USAID презентовала большое исследование Future of Work 2030. В исследовании эксперты выяснили причины безработицы во всем мире и то, как диджитализация изменит работу будущего к 2030 году.

В своём докладе эксперты определили направления, которые будут особо интенсивно развиваться уже в самое ближайшее время и к 2030-му году смогут обеспечить людей новыми рабочими местами. Ну, а предприимчивых людей — успешными бизнесами, отмечает издание “Белорусы и рынок”.

Экономика ухода

По подсчетам ООН, к 2050 году во всем мире будет насчитываться около 2,1 млрд людей старше 60 лет. Поэтому глобальные системы здравоохранения должны подготовиться к высокому спросу в гериатрической помощи.

Возобновляемая энергетика

Отрасль набирает популярность в связи с проблемой изменения климата. В Международном агентстве по возобновляемым источникам энергии отмечают, что количество глобальных рабочих мест в секторе возобновляемой энергетики впервые превысило 10 млн в 2018 году. По прогнозу агентства, к 2050 году в области будет работать около 42 млн человек.

Аналитика и большие данные

Индустрия развивается с невероятной скоростью и представлена почти во всех секторах рынка: от продаж и маркетинга, до управления человеческими ресурсами. Навыки фундаментальной аналитики дадут людям возможность работать бизнес-аналитиками в большинстве отраслей, даже в креативных индустриях.

Кибербезопасность

Все больше компаний занимаются сбором, передачей и использованием данных. Несмотря на рост потребности в персонале в области кибербезопасности, по оценкам Cybersecurity Ventures, количество незанятых рабочих мест в кибербезопасности будет только увеличиваться.

Автоматизация производства

Дроны и беспилотники станут неотъемлемой частью многих крупных отраслей, включая строительство, транспорт, кинопроизводство, телекоммуникации, военную промышленность и сельское хозяйство.

Среди перечня индустрий, которые продолжат обеспечивать большим количеством рабочих мест в 2030 году, – сельское хозяйство. Сегодня агросектор и пищевая промышленность находятся на пороге революционных преобразований. А так как проблема перенаселения планеты растет из года в год, отрасль нуждается в новых идеях и технологиях, которые помогут спасти мир от голода.

Например, инновации в точной биологии позволят к 2030 году заменить пищевые продукты животного происхождения растительными аналогами (молоко заменит овсяное молоко; животное мясо – синтезированное). Последние будут стоить вдвое дешевле продуктов животного происхождения, и это в значительной степени повлияет на перспективы животноводства.

Развитие получит новая модель производства Food as Software («еда как программный продукт»). Она будет предусматривать создание баз данных – программные коды для пищевых молекул (вроде молекулярных кулинарных книг). Эти базы данных будут использовать инженерно-пищевые компании во всем мире для проектирования продуктов.

Советник по цифровым валютам, консультант по цифровой зависимости

В отчете выделяются и новые профессии, которые появятся к 2030 году.

Консультант по цифровой реабилитации. Эксперт будет помогать клиентам избавиться от цифровой зависимости (особенно от социальных сетей) и восстановить свою жизнь. Необходимы знания в области ИТ, психологии и терапии.

Менеджер по путешествиям в виртуальной реальности. В сотрудничестве с инженерами и техническими художниками, сотрудник будет разрабатывать необычные элементы для виртуальных путешествий клиентов. Необходимы знания в области проектного менеджмента, программирования, UI/UX-дизайна.

Советник по цифровым валютам. Сотрудник будет помогать клиентам управлять их цифровыми финансами. Необходимы знания в области бухгалтерского учета, управления финансами и безопасностью данных.

Форматы работы и график

Фиксированный 8-часовой рабочий день уйдет в прошлое. Значение будут иметь объем выполненных задач и результаты, а не количество отработанных часов. Возможно, получит развитие гибридный рабочий график.

Форматы взаимодействия работодателей и персонала будут различными. Главный тренд – переход от постоянных и длительных отношений к быстрым и коротким контактам. Самым популярным форматом сотрудничества в 2030 году будет временный контракт.

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