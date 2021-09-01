Подписание дорожных карт вполне вероятно уже этой осенью, считает политолог Артем Шрайбман. Об этом он написал в своем телеграм-канале. Но, как отмечает эксперт, сегодняшней России “бумажная интеграция” с Беларусью не так важна, как экономическая.

Во-первых, Семашко анонсировал подписание дорожных карт интеграции раз 6-7 за последние три года, и только в 2021-м – трижды. Всегда было мимо.

Вот и сейчас к вечеру решили опровергнуть, что ничего Лукашенко с Путиным не подпишут, может только премьеры потом, а может и нет.

Во-вторых, неделю назад Головченко объявил, что некоторые из дорожных карт (теперь называются союзными программами) рассчитаны на 6 лет исполнения.

Все, что подписывается на такой временной горизонт, за которым даже неясно, кто будет президентами двух стран, – это не соглашения, а просто новое поле для торга.

В-третьих, этой осенью карты вполне могут подписать. Еще в 2019-м из них убрали политику, сейчас Минск, кажется, готов согласиться на российские условия по газу (которые льготные, но не настолько, как хотелось бы) и компенсацию налогового маневра в виде кредитов, а не просто кэша, как просили раньше.

Российские деньги очень нужны, а без уступок это больше не работает. Других рычагов или пространства для маневра нет. А подпись под даже выхолощенными союзными программами – шаг в сторону интеграции, и за него можно что-то получить.

Но судя по тому, что вся медийная активность по теме интеграции в последние полгода исходит из Минска, Москве эта тема уже далеко не так важна, как в 2019-м, когда, возможно, зондировали вариант с сохранением Путина во власти через Союзное государство.

Сейчас же Путин делает выбор не в пользу бумажных форм интеграции, а в пользу тех, которые можно пощупать. Речь идет о переориентации белорусского транзита на российские порты, экспорта на российский рынок, усилении военной интеграции.

Вот куда надо смотреть, а не на очередные бумажки, которые можно забалтывать десятилетиями.

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