Кто Беларуси помог деньгами, а кто их забрал?

Министерство финансов Беларуси опубликовало пресс-релиз о состоянии государственного долга Беларуси на 1 августа 2021 года. Среди прочего там указаны, откуда были привлечены внешние займы – то есть откуда заимствовало государство иностранную валюту. InfoBank.by проанализировал – кто «помог Беларуси деньгами»?
Государственное заимствование – обычное дело практически всех стран мира. Как правило, оно осуществляется для покрытия дефицита бюджета и финансирования крупных инфраструктурных и инвестиционных проектов, стоимость которых существенно превышает текущие возможности страны. Это делается в рамках государственно-частного партнёрства или исключительно как государственный проект.
Но в Беларуси государственное заимствование осуществляется в большей степени в целях недопущения сокращения валютных запасов, их пополнения. А в последнее время – ещё и для рефинансирования предыдущих заимствований – чтобы не допустить дефолт по обязательствам, которые нужно обслуживать (погашать кредиты и проценты по ним).
Поэтому приход иностранной валюты извне и рассматривается в Беларуси больше как помощь. Особенно в условиях, когда санкциями установлено ограничение финансовых потоков в пользу Беларуси.
Но деньги поступают – и вот откуда: в январе-июле 2021 года привлечены внешние государственные займы на $936,3 млн, в том числе:
- от Правительства и банков России – $764,4 млн (81,64% от всех)
- от Международного банка реконструкции и развития (МБРР) – $134,1 млн (14,32%)
- от Фонда международного развития ОПЕК – $20,0 млн (2,14%)
- от Экспортно-импортного банка Китая – $14,9 млн (1,59%)
- от Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) и Северного инвестиционного банка (СИБ) – $2,9 млн (0,31%).
Но конкретно в июле список ограничился Россией, МБРР и Фондом ОПЕК. Причём последний – дал взаймы Беларуси впервые.
Учитывая официальную сумму заимствования в январе-июне и январе-июле, непосредственно в июле привлечено извне государственных займов на сумму $207,0 млн, в том числе…
- от России – $135,4 млн (65,41%)
- от МБРР – $51,6 млн (24,93%)
- от Фонда ОПЕК – $20,0 млн (9,66%).
Итак, помогают Беларуси валютой, давая её в долг, Россия и МБРР. Причём июльский займ от МБРР стал наибольшим от этой организации за всё время.
Одновременно государство обслуживает внешний долг – погашает займы и проценты по ним. Погашение внешних государственных займов идёт строго по графику, и колеблется в пределах $50-300 млн в месяц.
В июле 2021 сумма обслуживания внешнего долга оказалась весьма близка к наибольшей цифре этой «вилки»: было погашено внешних госзаймов на $274,4 млн.
Это наибольшая месячная сумма государственных выплат по внешнему долгу за последние несколько лет. Причём, именно на июль, и ещё на январь, как раз и приходятся самые большие выплаты.
И низкий курс доллара в момент покупки инвалюты на бирже и огромные объемы валютных торгов в период с 16 по 22 июля в «налоговый период» были не зря: государство тогда скупило много дешёвой валюты.
Но два последних месяца выплаты осуществляются только перед Россией и Китаем:
- внешний госдолг перед Правительством и банками России погашен на сумму $85,7 млн;
- перед банками Китая – на сумму $188,7 млн.
- привлечено извне государственных займов – на сумму $207,0 млн
- погашено внешнего государственного долга – на сумму $274,4 млн
- сумма погашения превышает сумму привлечения – на $67,4 млн.
Это означает, что внешний государственный долг за июль сократился.
При этом главную помощь Беларуси деньгами в июле оказала Россия, а больше всего денег забрал у Беларуси Китай.
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