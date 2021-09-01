Кто Беларуси помог деньгами, а кто их забрал?

Министерство финансов Беларуси опубликовало пресс-релиз о состоянии государственного долга Беларуси на 1 августа 2021 года. Среди прочего там указаны, откуда были привлечены внешние займы – то есть откуда заимствовало государство иностранную валюту. InfoBank.by проанализировал – кто «помог Беларуси деньгами»?

Государственное заимствование – обычное дело практически всех стран мира. Как правило, оно осуществляется для покрытия дефицита бюджета и финансирования крупных инфраструктурных и инвестиционных проектов, стоимость которых существенно превышает текущие возможности страны. Это делается в рамках государственно-частного партнёрства или исключительно как государственный проект.

Но в Беларуси государственное заимствование осуществляется в большей степени в целях недопущения сокращения валютных запасов, их пополнения. А в последнее время – ещё и для рефинансирования предыдущих заимствований – чтобы не допустить дефолт по обязательствам, которые нужно обслуживать (погашать кредиты и проценты по ним).

Поэтому приход иностранной валюты извне и рассматривается в Беларуси больше как помощь. Особенно в условиях, когда санкциями установлено ограничение финансовых потоков в пользу Беларуси.

Но деньги поступают – и вот откуда: в январе-июле 2021 года привлечены внешние государственные займы на $936,3 млн, в том числе:

от Правительства и банков России – $764,4 млн (81,64% от всех )

) от Международного банка реконструкции и развития (МБРР) – $134,1 млн (14,32%)

от Фонда международного развития ОПЕК – $20,0 млн (2,14%)

от Экспортно-импортного банка Китая – $14,9 млн (1,59%)

от Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) и Северного инвестиционного банка (СИБ) – $2,9 млн (0,31%).

Но конкретно в июле список ограничился Россией, МБРР и Фондом ОПЕК. Причём последний – дал взаймы Беларуси впервые.

Учитывая официальную сумму заимствования в январе-июне и январе-июле, непосредственно в июле привлечено извне государственных займов на сумму $207,0 млн, в том числе…

от России – $135,4 млн ( 65,41% )

) от МБРР – $51,6 млн ( 24,93% )

) от Фонда ОПЕК – $20,0 млн (9,66%).

Итак, помогают Беларуси валютой, давая её в долг, Россия и МБРР. Причём июльский займ от МБРР стал наибольшим от этой организации за всё время.

Одновременно государство обслуживает внешний долг – погашает займы и проценты по ним. Погашение внешних государственных займов идёт строго по графику, и колеблется в пределах $50-300 млн в месяц.

В июле 2021 сумма обслуживания внешнего долга оказалась весьма близка к наибольшей цифре этой «вилки»: было погашено внешних госзаймов на $274,4 млн.

Это наибольшая месячная сумма государственных выплат по внешнему долгу за последние несколько лет. Причём, именно на июль, и ещё на январь, как раз и приходятся самые большие выплаты.

И низкий курс доллара в момент покупки инвалюты на бирже и огромные объемы валютных торгов в период с 16 по 22 июля в «налоговый период» были не зря: государство тогда скупило много дешёвой валюты.

Но два последних месяца выплаты осуществляются только перед Россией и Китаем:

внешний госдолг перед Правительством и банками России погашен на сумму $85,7 млн;

перед банками Китая – на сумму $188,7 млн.

Получается, что в июле 2021-го Беларусь больше возвращала долги, нежели набирала новые:

привлечено извне государственных займов – на сумму $207,0 млн

погашено внешнего государственного долга – на сумму $274,4 млн

сумма погашения превышает сумму привлечения – на $67,4 млн.

Это означает, что внешний государственный долг за июль сократился.

При этом главную помощь Беларуси деньгами в июле оказала Россия, а больше всего денег забрал у Беларуси Китай.

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