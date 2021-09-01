Интеллигентный развод и новое замужество Светланы Боровской

1 сентября 2021-го на странице Светланы Боровской в Фейсбуке появился новый статус: «Вступила в брак вчера». Посыпались поздравления от друзей, но, как стало известно «КП», замуж Светлана вышла почти год назад – в октябре 2020-го. Причем, в день свадьбы невеста болела коронавирусом и потому была на торжестве не только в голубой фате, но и в голубой маске.

Тогда она не стала делиться переменами в личной жизни в соцсетях. Да и сам факт развода с Анатолием Котеневым никогда не афишировала. Хотя в своих интервью телеведущая не раз намекала, что в их браке не все гладко.

Еще в 2008 году, перед интервью, она предупреждала, что не будет говорить про то, что до сих пор счастлива в браке и идет по жизни с мужем рука об руку. Светлана поясняла, что «не нужно искать то чувство, из-за которого вы женились, через 20 лет брака. Потому что его нет. Если мы живем до сих пор вместе, значит, мы просто нашли способ сохранить брак».

В 2017 году Боровская не очень охотно отвечала «КП», на вопрос о муже. «Я ведь выходила замуж в 18 лет, по сути – за «Секретный фарватер». Это был момент молодости, когда на первое место мы ставим успешность, красоту избранника. С годами мы меняемся».

А в юбилейном интервью для «КП», к 50-летию в 2019 году Светлана заметила, что «брак и семью нужно сохранять всеми способами, но при одном условии: если этот брак не начал разрушать вас. Отношения должны быть легкими и приносить радость… Ничего не надо терпеть и ничего не надо прощать. Если вам не о чем пить чай – почему вы должны довести себя до состояния прощения?» Это интервью вышло без совместных фото Боровской и Котенева, рядом со Светланой на фото были лишь дети – сыновья Владимир и Клим.

Телеведущая не дает никаких комментариев по поводу развода и нового замужества. Единственное, что она согласилась пояснить, – почему сообщила о своем новом статусе только сейчас.

– Я редактировала информацию о себе в Фейсбуке и увидела, что в строчке «Семейное положение» не стоит птичка возле слова «замужем». Решила ее поставить, я ведь замужем. А Фейсбук выдал это как новость, – пояснила Светлана.

«Комсомолке» удалось выяснить из своих источников, что нынешний муж Боровской – 59-летний бизнесмен из Санкт-Петербурга. Они познакомились 10 лет назад, тогда телеведущая была еще замужем.

Штамп о разводе в ее паспорте появился в 2014 году, но брак с Анатолием Котеневым, судя по всему, изжил себя раньше. Известно, что актер больше десяти лет живет в Москве, снимается в сериалах, живет не один. Видимо, Боровская и Котенев смогли развестись интеллигентно, без скандального раздела имущества.

Светлана Боровская с мужем живут на два города – Минск и Питер, их часто видят вместе гуляющими в центре Минска.

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