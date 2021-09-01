Президент США Джо Байден в обращении к нации во вторник пообещал, что во внешней политике США начинается новая эра: Америка впредь не будет насаждать демократию в других странах военным путем, сообщает BBC.

Байден назвал вызвавшую жесткую критику в США массовую эвакуацию из Кабула успехом, на который способны только Соединенные Штаты, и заявил, что вариант оставаться в Афганистане после 31 августа не рассматривался. “Прошлой ночью в Кабуле Соединенные Штаты завершили 20-летнюю войну в Афганистане. Это самая продолжительная война в нашей истории“, – написал президент в своём Twitter. Last night in Kabul, the United States ended 20 years of war in Afghanistan. The longest war in our history. We completed one of the biggest airlifts in history — with more than 120,000 people evacuated to safety. No nation has ever done anything like it. — President Biden (@POTUS) August 31, 2021

Он пообещал помочь выбраться из Афганистана остающимся там американцам, если они захотят уехать, и пригрозил боевикам ИГ в Афганистане: “Разбираться с вами мы еще не закончили”. Но при этом Байден заявил, что в будущем для войны с терроризмом американцам не обязательны войска на местах.

Джо Байден отметил, что США будут продолжать защищать права и свободы в мире дипломатическими и экономическими методами.

Как сообщает из Вашингтона корреспондент Би-би-си Гари О’Донохью, Джо Байден уже долгие годы привержен идее о том, что США не должны вести в других странах войны, подобные афганской, и не должны пытаться переделывать чужие политические институты на свой манер.

“Это новый байденизм, если хотите, – говорит о’Донохью. – И теперь мы видим, как он устанавливает новый подход – новую доктрину“. В результате операции по эвакуации из Афганистана за 16 дней было вывезено более 120 000 человек, в том числе более 5 000 американцев, а также граждан других стран и афганцев, нуждающиеся в защите от талибов.

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