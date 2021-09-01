Джо Байден. Фото: EPA

Президент США Джо Байден в обращении к нации во вторник пообещал, что во внешней политике США начинается новая эра: Америка впредь не будет насаждать демократию в других странах военным путем, сообщает BBC.

Байден назвал вызвавшую жесткую критику в США массовую эвакуацию из Кабула успехом, на который способны только Соединенные Штаты, и заявил, что вариант оставаться в Афганистане после 31 августа не рассматривался.

Прошлой ночью в Кабуле Соединенные Штаты завершили 20-летнюю войну в Афганистане. Это самая продолжительная война в нашей истории“, – написал президент в своём Twitter.

Он пообещал помочь выбраться из Афганистана остающимся там американцам, если они захотят уехать, и пригрозил боевикам ИГ в Афганистане: “Разбираться с вами мы еще не закончили”. Но при этом Байден заявил, что в будущем для войны с терроризмом американцам не обязательны войска на местах.

Джо Байден отметил, что США будут продолжать защищать права и свободы в мире дипломатическими и экономическими методами.

Как сообщает из Вашингтона корреспондент Би-би-си Гари О’Донохью, Джо Байден уже долгие годы привержен идее о том, что США не должны вести в других странах войны, подобные афганской, и не должны пытаться переделывать чужие политические институты на свой манер.

Это новый байденизм, если хотите, – говорит о’Донохью. – И теперь мы видим, как он устанавливает новый подход – новую доктрину“.

В результате операции по эвакуации из Афганистана за 16 дней было вывезено более 120 000 человек, в том числе более 5 000 американцев, а также граждан других стран и афганцев, нуждающиеся в защите от талибов.

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