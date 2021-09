Байден назвал вызвавшую жесткую критику в США массовую эвакуацию из Кабула успехом, на который способны только Соединенные Штаты, и заявил, что вариант оставаться в Афганистане после 31 августа не рассматривался.

“Прошлой ночью в Кабуле Соединенные Штаты завершили 20-летнюю войну в Афганистане. Это самая продолжительная война в нашей истории“, – написал президент в своём Twitter.

Last night in Kabul, the United States ended 20 years of war in Afghanistan. The longest war in our history.

We completed one of the biggest airlifts in history — with more than 120,000 people evacuated to safety.

No nation has ever done anything like it.

— President Biden (@POTUS) August 31, 2021