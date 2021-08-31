Юрию Пудышеву было всего 67 лет. А в 56 он еще выходил на поле в матче чемпионата Беларуси в майке брестского «Динамо».
Оптимист, весельчак, душа компании. Капитан «золотого» минского «Динамо» 1982 года.
Неслучайно, что прощались с Юрием Пудышевым на стадионе «Динамо». Он жил футболом, а стадион был его вторым домом.
«Когда мы стали чемпионами в 1982 году, это была больше не моя заслуга, а именно капитана команды – Юры Пудышева, – говорил у гроба бывший главный тренер «Динамо» Эдуард Васильевич Малофеев. – Это он держал команду в кулаке, умел сплотить коллектив, который в итоге выиграл золотые медали. Есть люди, которые играют в футбол, но не любят его. Юра любил футбол, как никто…»
Проститься с известным футболистам пришли его бывшие коллеги на футбольном поле и друзья – Виктор Шишкин, Сергей Боровский, Андрей Зыгмантович, Георгий Кондратьев, Михаил Вергеенко, Анатолий Байдачный, Юрий Пунтус… Пришли простые болельщики и те, кто хорошо знал Юрия Пудышева.
Прощание было с 11.00 до 13.00, и все это время шел дождь. Небо как будто плакало, прощаясь с Юрием Алексеевичем…
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