Стала известна дата оглашения приговора Максиму Знаку и Марии Колесниковой

Сегодня в суде Максим Знак и Мария Колесникова выступали с последним словом. После этого была назначена дата оглашения приговора. Как сообщил адвокат Владимир Пыльченко, приговор будет вынесен 6 сентября в 12:00.

По словам адвоката, Максим Знак выступал сегодня с последним словом почти 3 часа!

— Очень достойные выступления,— рассказал Владимир Пыльченко. — Максим больше высказывался по юридической части, у Марии выступление было в большей мере эмоциональным. Она рассказывала о ценностях своих и ценностях штаба Бабарико. Марию перебивали несколько раз, поскольку суд счел, что ее пояснения не относились к обстоятельствам дела. Тем не менее, Мария высказала все, что хотела сказать. Максима не перебивали. Максим выступал около трех часов.

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