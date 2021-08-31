США полностью завершили вывод военнослужащих из Афганистана, таким образом закончив свое 20-летнее присутствие в стране.

Американская армия завершила вывод военнослужащих из Афганистана, передает CNN со ссылкой на главу Центрального командования ВС США Кеннета Маккензи.

По словам Маккензи, из Кабула вылетели последние военные самолеты США. Они вывезли последние находившиеся в стране группы военных и дипломатов. Таким образом считается завершенной и операция по эвакуации из Афганистана «граждан США, граждан третьих стран, а также оказавшихся в опасности афганцев», добавил глава Центрального командования.

За 20 лет пребывания военного контингента США в Афганистане там погибли более 2 тыс. американцев, заявил Кеннет Маккензи на брифинге для журналистов, передает Росбалт.

По его словам, «цена», которую США «заплатили» за эту миссию — 2461 убитый среди американских военных и гражданских и более 20 тыс. раненых.

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