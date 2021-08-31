Спасатели и случайная прохожая сняли с крыши 9-летнюю девочку

Инцидент произошёл днем 31 августа. На краю скатной крыши двухэтажки на улице Будённого в Гродно находилась 9-летняя девочка, сообщает пресс-служба МЧС. По этому адресу располагается отделение областного кожно-венерологического диспансера. Здание старой постройки и высота этажей большая. К месту вызова приехали подразделения спасателей, бригада скорой медицинской помощи и сотрудники милиции.

Трагедию предотвратили спасатели и случайная прохожая – врач-педиатр Витебского областного специализированного Дома ребенка Наталья Зайцева.

Сотрудники МЧС развернули «Куб жизни» и выдвинули автолестницу. А Наталья Зайцева установила с девочкой словесный контакт. Женщина вместе со спасателями поднялась по автолестнице. После уговоров девочка согласилась спуститься вниз. Её передали врачам скорой медицинской помощи для дальнейшей госпитализации.

Врач-педиатр Наталья Зайцева оказалась на месте происшествия случайно. Об этом она рассказала изданию grodnonews.by.

– Сама я из Верхнедвинска, в Гродно приехала на экскурсию. Шли с другом мимо, увидели, что у здания стоят два мальчика, а на крыше сидит девочка. Она хотела спрыгнуть. Тогда я заговорила с ней, спросила, как ее зовут, сколько лет, что любит рисовать, какие у нее любимые цвета. Получилось отвлечь. Пока мы с ней говорили, приехали МЧС и скорая помощь. Я недавно начала изучать психологию, в том числе и детскую.

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