Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал подтверждать информацию о том, что 9 сентября Владимир Путин и Александр Лукашенко могут подписать все “дорожные карты” по интеграции, заметив, однако, что правительствам обеих стран удалось добиться существенного прогресса на этом направлении.

“Я вам могу подтвердить, что, действительно, на девятое число намечен рабочий визит президента Лукашенко в Москву. Состоятся переговоры двух президентов, и два президента дадут пресс-конференцию. Я не буду предвосхищать содержание этой пресс-конференции”, – цитирует Пескова “Интерфакс“.

Так Песков прокомментировал слова посла Беларуси в Москве Владимира Семашко о том, что пакет “дорожных карт” по интеграции планируется одобрить Путиным и Лукашенко в Москве 9 сентября.

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