Первый после начала политического кризиса в Беларуси инвестиционный проект может утвердить и профинансировать Международная финансовая корпорация (IFC). Возможным адресатом выступает частная компания «Строминвест», пишет «Ежедневник»

Как сообщается на официальном сайте IFC, с июля этого года на утверждении совета директоров международной организации, входящей в структуру Всемирного банка, находится договор по выделению «Строминвест» финансирования на строительство двух жилых комплексов в Минске и Минском районе.

В частности, крупный белорусский застройщик, одним из основных владельцев которого является Валерий Коржовник, рассчитывает получить ссуду в объеме 20 млн евро на поддержку строительства жилых кварталов «Комфорт Парк» (район улиц Тимирязева, Панфилова, Грибоедова и Татарской) и «Сухарево I». Как говорится в документах, эти средства средства необходимы для покрытия потребностей «Строминвеста» в оборотном капитале.

Общая площадь двух проектов застройщика, которые планируется реализовать в течение ближайших трех лет, составляет 105 тыс. кв. метров недорого жилья, а также торговых помещений, детского сада и парковочных мест.

«Проект поможет преодолеть разрыв между спросом и предложением доступного жилья в Беларуси и улучшить доступ потребителей к высококачественному, экологически чистому жилью для потребителей с низким или средним уровнем дохода», – сообщается в его описании.

Строительство жилого квартала «Комфорт Парк» уже ведется. Как сообщается на сайте IFC, один жилой блок уже сдан, по второму это случится в сентябре 2021 года, еще три блока начнут принимать хозяев в ноябре 2021 года, а шестой блок находится на стадии рассмотрении проектной документации.

На земельном участке в Сухарево, который ранее принадлежал «Агрокомбинату Ждановичи», согласно опубликованным документам, стройка стартовала в июле 2021 года. Три жилых дома должны появиться к 2023 году, а весь комплекс застройки на нем планируется завершить к 2028 году.

Предложение «Строминвеста» стало первым принятым на утверждение советом директоров IFC проектом из Беларуси после августа 2020 года. Международные финансовые структуры (в частности, Европейский банк реконструкции и развития) за это время приостановили сотрудничество с госсектором Беларуси, но при этом заявили, что продолжат поддерживать частный бизнес.

«Строминвест» – известный игрок на рынке коммерческой и жилой недвижимости Беларуси. Компания ведет свою историю с 1993 года: из самых значимых ее проектов – бизнес-центр на улице Мясникова и Bon Hotel, которыми она сегодня управляет, а также жилые кварталы в Каменной Горке. Девелопер уже имеет опыт сотрудничества с IFC, от которой получал средства на реализацию проектов в 2008 и 2015 годах.

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