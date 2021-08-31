Российский интернет-гигант “Яндекс” полностью выкупит доли международной компании Uber в “Яндекс.Еде”, ” Яндекс.Лавке” и ” Яндекс.Доставке”, а также в бизнесе беспилотных автомобилей и роверов, говорится в сообщении “Яндекса”. Сумма сделки составит почти 1 млрд долларов.

Сделку уже одобрили советы директоров обеих компаний, закрыть ее планируется до конца года.

В группе компаний “Яндекс.Такси” – совместном предприятии “Яндекса” и Uber – останутся сервисы заказа такси, каршеринга и аренды самокатов. При этом “Яндекс” увеличивает долю в “Яндекс.Такси” до 71% и в течение двух лет сможет приобрести оставшуюся часть за 1,8-2 млрд долларов, следует из сообщения “Яндекса”.

“В результате сделки “Яндекс” рассчитывает ускорить темпы развития бизнеса на быстрорастущем рынке электронной коммерции и фудтеха за счет более тесной интеграции сервисов и упрощения управленческих процессов”, – сказано в заявлении компании.

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