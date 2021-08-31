Новым президентом Эстонии избрали руководителя Эстонского национального музея Алара Кариса, сообщается на сайте парламента.

За его кандидатуру во втором туре проголосовали 72 депутата из 101. В первом туре накануне, 30 августа, Карис набрал 63 голоса при необходимых для прохождения 68.

Он был единственным кандидатом на пост президента Эстонии, уточняет агентство ERR.

В должность Карис вступит 11 октября. До этого обязанности главы государства продолжит исполнять действующий президент Керсти Кальюлайд. Она стала первой женщиной на этом посту в истории Эстонии. В середине августа она не исключала, что выдвинет свою кандидатуру и на президентских выборах в этом году.

Карис родился 26 марта 1958 года, ему 63 года. В 2003-2007 годах он был ректором Эстонского университета естественных наук, а с 2007 по 2012 год — ректором Тартуского университета. С 2017 года он руководит Эстонским национальным музеем.

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