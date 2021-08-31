На предприятии РУП «Белтелеком» сообщили, что с 30 августа по 31 декабря 2021 года в стране будет проводиться плановая модернизация радиотелевизионного передающего оборудования.

Эта процедура затронет пользователей бесплатного общедоступного пакета телепрограмм и абонентов услуги эфирного телевидения «Эфирная ZALA», но не интерактивного телевидения ZALA, пишет Belmir.by.

Во время работ на каждой радиотелевизионной станции в зоне ее охвата не будут приниматься телепрограммы обязательного общедоступного пакета и коммерческого эфирного цифрового ТВ в рабочее время с 09.00 до 17.00.

По окончании работ изменятся частоты, на которых транслируются телепрограммы. Для дальнейшего их просмотра пользователям нужно будет перенастроить оборудование – цифровой телевизор, цифровую телеприставку и так далее.

В РУП «Белтелеком» подчеркивают, что указанная модернизация будет осуществляться только в сети эфирного наземного цифрового телевидения.

Информация о графике проведения работ, радиотелевизионных станциях, охватываемых ими районах и изменении частот будет обновляться на сайте предприятия здесь.

Инструкцию, как после проведения работ перенастроить свое оборудование – цифровой телевизор, цифровую телеприставку и так далее – можно посмотреть здесь.

Дополнительную информацию и консультацию специалиста можно получить в сервисных центрах РУП «Белтелеком» или круглосуточно по номеру 123 (звонок бесплатный с городского и мобильного телефонов).

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