Миграционный кризис, спровоцированный белорусскими властями на границе со странами Балтии и Польши, ожидаемо стал источником раздражения и для других членов ЕС, включая те страны, которые традиционно занимают взвешенную позицию по отношению к Беларуси, отмечается в обзоре Беларусь в фокусе. Брюссель продолжил игнорировать сигналы со стороны Минска о необходимости диалога в сфере управления границами и начал подготовку к введению нового пакета санкций.

В связи с сохраняющейся напряженностью на белорусско-польской границе премьер-министры Литвы, Латвии, Эстонии и Польши приняли совместное заявление по поводу ситуации на границах с Беларусью, назвав миграционный кризис гибридной атакой со стороны Беларуси против ЕС.

Если ранее Литва была основным драйвером давления на режим Лукашенко из-за миграционного кризиса, то теперь эту роль стала играть Польша, в очередной раз выведшая данную проблему на общеевропейский уровень.

Призывы белорусского МИДа к Варшаве и Брюсселю превратить границу в линию сотрудничества и решать возникающие там проблемы путем взаимоуважительного диалога остались проигнорированы.

Польша также смогла использовать напряженность вокруг миграционного кризиса в качестве предлога для обсуждения перспектив сотрудничества с Украиной в энергетической сфере, в частности – проектов по диверсификации поставок энергоносителей. Несмотря на это, в одобренной Стратегии внешнеполитической деятельности Украины прописан принцип баланса между последовательной демонстрацией солидарности с белорусским народом в стремлении развивать европейское, демократическое и правовое государство, а также интересами не допустить ограничения государственного суверенитета Беларуси со стороны России.

К группе стран, для которых миграционный кризис стал постоянным источником раздражения, присоединилась Австрия, до сих пор занимавшая взвешенную позицию по отношению к белорусскому режиму. Глава австрийского МИД Александр Шалленберг не только выразил солидарность с Литвой, которая защищает внешнюю границу ЕС, но и согласился с необходимостью рассмотреть введение нового пакета санкций против стран и лиц, которые поддерживают нелегальную миграцию. Эта проблема также обсуждалась во время визита главы МИД России Сергея Лаврова в Вену, закрепляя белорусский вопрос в повестке российско-европейских отношений как одну из сфер возможного сотрудничества между Россией и ЕС.

Несмотря на требования белорусских политиков, МВФ одобрил распределение и выделение специальных прав заимствования (SDR) для Беларуси на сумму около USD1 млрд. Таким образом, в данный момент МВФ признает белорусские экономические власти, записав SDR на счет белорусского Национального банка. Выделение таких средств белорусским властям даже в условиях их ограниченного использования позволяет частично снять вопрос об обеспечении источников рефинансирования для выплат по госдолгу в ближайшие годы. При этом в будущем МВФ может и отозвать SDR или заморозить, если будет принято решение о признании белорусских экономических властей нелегитимными в случае эскалации политического кризиса по примеру Венесуэлы, Мьянмы и Афганистана.

В этих условиях режим Лукашенко продолжал посылать сигналы, свидетельствующие о желании сохранить окно возможностей для начала диалога с Западом в среднесрочной перспективе. Сначала Посол Беларуси в Турции Виктор Рыбак встретился с замминистра торговли Турции Мустафой Тузджду, чтобы обсудить экономическое сотрудничество и «Великий камень». Турция традиционно выступает посредником между Беларусью и Западом, поэтому не исключено, что тема посредничества также присутствовала в повестке дня.

Наконец, в отношении сотрудников американской компании белорусского происхождения PandaDoc было закрыто уголовное дело, что является деэскалационным сигналом в адрес американской стороне, добивавшейся справедливого исхода этого дела.

Хотя ЕС в первом полугодии увеличил закупки у Беларуси нефтепродуктов и удобрений, этот позитивный эффект для белорусских властей обусловлен отсроченным действием европейских и американских санкций, приходящимся на конец этого – начало следующего года. Нынешние деэскалационные шаги и сигналы со стороны Минска являются необходимыми, но явно недостаточными и вряд ли приведут к немедленному снижению давления со стороны Запада, а готовящиеся новые санкции за миграционный кризис со стороны ЕС и вступление в полную силу четвёртого пакета европейских и синхронизированных с ними американских санкций программирует дальнейшее ухудшение отношений.

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