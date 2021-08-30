Пенсионное обеспечение – это социальная защита которую надо заработать. А с 2022 года зарабатывать придётся дольше, да и расчет выплат изменится.

Теперь для расчета пенсионных выплат понадобится 28 лет (подряд) стажа работы. Расчётный период подняли на один год.

Сейчас для расчета пенсии учитывается зарплата за последние 27 лет (324 месяца) работы подряд (или меньше, если проработали меньше 27 лет). С 1 января 2022 года его поднимут на один год — до 28 лет (336 месяцев). Ежегодно этот период повышается на 1 год до фактически имеющегося стажа работы, следует из информации на сайте Минтруда.

Например, человек выходит на пенсию в 2022 году, он трудился без перерывов. В этом случае для расчета пенсии возьмут его заработок за последние 28 лет. Если же был период, когда он не работал в эти 336 месяцев, то зарплату возьмут за более ранние годы, пропорционально имеющимся в стаже перерывам.

Важно: непрерывный стаж на размере пенсии не сказывается, никаких бонусов за него не дают.

Кроме изменений в расчете пенсии, следующий год принесёт очередное повышение пенсионного возраста. Это очередное плановое поэтапное повышение. Также увеличится минимальный страховой стаж, который необходим для получения трудовой пенсии.

С 2022 года пенсионный возраст для мужчин составит 63 года, а для женщин — 58.

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