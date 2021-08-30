Не так давно, после провала сборной Беларуси на чемпионате мира по хоккею, когда команда заняла предпоследнее место, мы прогнозировали, что это еще не дно.

Впереди маячила олимпийская квалификация, борьба за путевку на Олимпиаду-2022, и вот здесь для достижения полного дна у белорусских хоккеистов открывались новые волнующие перспективы.

Многие уже не помнят успех белорусской команды на Олимпиаде-2002 в Солт-Лейк-Сити, когда наши хоккеисты сенсационно дошли до полуфинала олимпийского турнира, в четвертьфинале не менее сенсационно обыграв шведов.

Иные времена – иные нравы. Последний раз на Олимпиаде мы видели сборную Беларуси в 2010 году в Ванкувере, и с тех пор Игры для нас – это несбыточная мечта. Не стала исключением и нынешняя олимпийская квалификация в Братиславе, где за единственную путевку сражались команды Беларуси, Словакии, Австрии и Польши.

Наши «профессионалы» дно пробили уже в первом матче, когда проиграли сборной Польши, никогда до этого не выигрывавшей у белорусской команды в официальных матчах.

Даже Лукашенко, который к хоккею питает особые чувства, оскорбился такой оплеухой: «Я, конечно, не обижаю, не унижаю поляков – они красавцы, уделали «великих». А мы их спонсируем. Вот средняя зарплата – пускай получают, а потом за результат что-то добавим. Так и по футболистам».

Возможно, после этих слов некоторые призадумались о своих будущих зарплатах, потому что следующий матч у австрийцев выиграли. Но заряда хватило ненадолго. В решающем поединке со словаками (хозяева победили 2:1) желания и возможности белорусов не совпали, и им ничего другого не оставалось, как бросить томный взгляд на чемоданы.

Одним словом, деградация продолжается. Но знаете, что в этой ситуации больше всего неприятно удивило? Послематчевые комментарии главного тренера сборной Беларуси Крэйга Вудкрофта и председателя Федерации хоккея Беларуси Дмитрия Баскова.

Первый после олимпийского провала вместо того, чтобы извиниться перед болельщиками, начал петь дифирамбы во славу белорусского хоккея: «Безусловно, этой сборной есть чем гордиться. Однозначно белорусский хоккей за последнее время стал лучше. По-моему, развитие хоккея в стране идет в правильном направлении…»

Не отставал от тренера и Басков: «Сегодня (после поражения от словаков. – Авт.) мы увидели сборную такой, какой всегда хотели видеть: яркой, напористой, не сдающейся. Ребята показали самоотверженную игру, проявили характер и боролись до конца. Они бились за своих партнеров, за команду, за страну. Я благодарю каждого их них, за то, что заставили нас поверить в свою игру и в то, что у белорусского хоккея есть будущее».

То есть, получается, хоккеисты получают бешеные деньги сегодня за предполагаемые успехи завтра. Так сказать, вечером деньги – утром стулья… может быть… Но вот как быть в таком случае с заявлением Александра Лукашенко? В Словакии сборная результата не показала, минское «Динамо» в прошлом сезоне заняло в КХЛ последнее место – так не настало ли время посадить хоккеистов на среднюю по стране зарплату? Зачем закапывать в песок миллионы долларов бюджетных денег? Поднимите лучше зарплаты работникам «Беларуськалия» или Минского тракторного завода.

Но, думаете, такое когда-нибудь будет? Не дождетесь! Как «пилили» бюджетные деньги, так и продолжат пилить. Поэтому чиновники от спорта сегодня в один голос и твердят о том, что «развитие идет в правильном направлении», «у белорусского хоккея есть будущее». Видимо, в их видении провалы на чемпионатах мира, пролет мимом Олимпиады, историческое поражение от поляков – это и есть «правильное направление». Как верно подметили на форумах некоторые болельщики: «Это похоже на ситуацию, когда тебя жена застукала с любовницей. Проще придумывать любую чушь, чем признаваться, что между вами «что-то было».

Так что к новым «высотам», товарищи! Как обещает Басков: в светлое будущее! Про настоящее они предпочитают лишний раз не вспоминать…

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