С нынешнего учебного года меры безопасности в учреждениях образования будут усилены. Ситуацию берет под контроль Департамент охраны МВД. Об этом рассказал в интервью газете «На страже» руководитель полковник милиции Александр Шепелев.

По словам полковника милиции, все наслышаны об инцидентах в учебных учреждениях, которые случались в других странах. Чтобы избежать подобного в Беларуси, Правительство приняло решение о комплексном обеспечении охраны общественного порядка в детских садах, школах и высших учебных заведениях.

– Для начала камеры-макеты заменили настоящими, – рассказал Александр Шепелев. – Причем договорились о том, чтобы цифровые записи хранились минимум месяц. Для этого в школах появятся собственные серверы. В дополнение на территории учебных заведений будут установлены видеоустройства, входящие в систему мониторинга общественной безопасности. За их работу отвечает РУП «Белтелеком», а Департамент охраны сможет получить доступ к датчикам после соответствующего согласования. В каких местах размещать приборы – решать администрации учреждения образования. Как правило, ими оборудуют вход в здание, крыльцо и калитку на прилегающей территории.

Кроме видеонаблюдения, предложено установить на входе в учебные заведения турникеты, которые будут связаны в одно целое с интеллектуальной системой. При этом пропускная система может работать не только по карточкам, но и по скану отпечатка пальца, либо идентификации лица. Вероятно, что эта пропускная система будет связана и с автоматической фиксацией данных в электронном журнале.

Не смотря на то, что по требованиям пожарной безопасности в школах может быть до десяти запасных выходов, по новой системе безопасности к ним будет ограничен доступ. Ответственным за это будет вахтер, не смотря на введение электронных интеллектуальных систем.

– Сегодня в школах трудятся вахтеры и сторожа, которые прошли соответствующее обучение, – отмечает Александр Шепелев. – При этом замена на наших работников необязательна, но в плановом порядке – в приоритете.<…>Мы предвидели ситуацию, поэтому в мае начали подбор и обучение личного состава, сделали дополнительную заявку на пошив формы. Кандидатов в десять раз больше, чем требуется. Все будущие коллеги уже прошли производственное обучение (а это 96 учебных часов) и сейчас практикуются на объектах, где им предстоит работать.

По словам полковника милиции, замена школьных вахтеров сторожевым составом Департамента охраны не потребует дополнительных финансовых затрат: “Высвобождаемые материальные ресурсы учреждения образования передадут Департаменту охраны”, – сообщил Александр Шепелев.

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