Организация Договора о коллективной безопасности не планирует отправлять войска в Афганистан, так как уставом закреплено применение сил только в пределах границ стран-участниц. Об этом заявил генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась.

«Не станет ли Афганистан капканом, не придется ли нам опять отправлять туда своих сыновей? Конечно же, нет. Это абсолютно беспочвенные опасения. ОДКБ — это исключительно оборонительная военно-политическая организация», — сказал Зась в эфире на телеканале СТВ.

Он отметил, что у организации выработан комплекс мер «по противодействию и наркотрафику, и терроризму, и миграции незаконной» из Афганистана. «Но понятно, что сейчас ситуация там меняется, и это надо внимательно изучать и учитывать в своей деятельности, в том числе в плане борьбы с этими угрозами, которые никуда не делись, а отчасти, может, даже наоборот — актуализировались», — заявил Зась.

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