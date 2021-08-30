Уже восемь мигрантов, незаконно пересекших белорусско-литовскую границу, вернулись на родину, еще около трех выразили такое желание, сообщила LRT директор Департамента миграции Эвелина Гудзинскайте.

Временно размещенные в Литве мигранты имеют возможность вернуться домой. Им оплачивают дорожные расходы и дополнительно выдают 300 евро. По словам Гудзинскайте, число людей, которые решат вернуться, будет постепенно увеличиваться.

В настоящее время прошение о предоставлении политического убежища подали почти 2 тысячи человек и специалисты миграционной службы продолжают принимать обращения. Но, по словам главы ведомства, удовлетворительных решений о предоставлении убежища будет немного.

«Каждое прошение рассматривается индивидуально, но после проверки профилей, я прогнозирую, что только 2-3 процента от всех мигрантов смогут получить убежище. Решения по остальным, скорее всего, будут отрицательными», – сказала директор Департамента миграции Эвелина Гудзинскайте.

В этом году в Литву нелегально въехало около 4,1 тысячи нелегальных мигрантов. Вильнюс обвиняет минский режим в организации миграционных потоков и называет это гибридной агрессией. В результате в стране объявлено чрезвычайное положение.

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