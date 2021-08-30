Бокий – пятое золото, Щелканов – серебро

Белорусский пловец Егор Щелканов завоевал серебряную медаль в дисциплине у мужчин S9-100 м на спине на Паралимпийских играх в Токио.

Мужчины

Класс S19

100 метров на спине:

1. Богдан Мозговой (Россия) – 1:01:65

2. Егор Щелканов (Беларусь) – 1:01:96

3. Тимоти Ходж (Австралия) – 1:02:16

Игорь Бокий завоевал пятое золото в Токио и стал 16-кратным паралимпийским чемпионом.

Мужчины

Класс SM13

200 метров комплексом:

1. Бокий Игорь (Беларусь) – 2:02:70

2. Алекс Порталь (Франция) – 2:09:92

3. Томас ван Ванрой (Нидерланды) – 2:10:79

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