Медали Паралимпийских игр в Токио

Белорусский пловец Егор Щелканов завоевал серебряную медаль в дисциплине у мужчин S9-100 м на спине на Паралимпийских играх в Токио.

Бокий – пятое золото, Щелканов – серебро

Мужчины
Класс S19
100 метров на спине:
1. Богдан Мозговой (Россия) – 1:01:65
2. Егор Щелканов (Беларусь) – 1:01:96
3. Тимоти Ходж (Австралия) – 1:02:16

 

 

Игорь Бокий завоевал пятое золото в Токио и стал 16-кратным паралимпийским чемпионом.

Бокий – пятое золото, Щелканов – серебро
Игорь Бокий завоевал пятое золото в Токио

Мужчины
Класс SM13
200 метров комплексом:
1. Бокий Игорь (Беларусь) – 2:02:70
2. Алекс Порталь (Франция) – 2:09:92
3. Томас ван Ванрой (Нидерланды) – 2:10:79

 

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