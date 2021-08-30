Анжелика Агурбаш побывала на допросе в полиции

История с заведенными на звезду в Беларуси уголовными делами получила продолжение. 27 августа Агурбаш побывала на допросе в московском отделении полиции. Об этом певица рассказала «СтарХиту».

В пятницу вечером в интернете появилась информация о том, что Анжелику Агурбаш, объявленную в розыск властями Беларуси, задержали в Москве и доставили на допрос. Никаких других пояснений не последовало. Помощница певицы, видимо, будучи не в курсе ситуации, даже опровергла данный факт. Однако, как оказалось, в полиции артистка, действительно, побывала.

«Я приезжала в отделение сама, без всяких задержаний, — прокомментировала «СтарХиту» Агурбаш. — Меня вызвали, чтобы ознакомить с материалами дела, которые прислали из Беларуси. Лукашенко Александр Григорьевич никак не может успокоиться. И, помимо запроса экстрадиции, из МВД Беларуси в МВД России были отправлены документы на мой межгосударственный розыск. Меня обвиняют по тем же статьям (о разжигании социальной вражды и розни и о публичном оскорблении президента — прим. ред.), все так же требуют моего ареста и передачи белорусским властям. Но со мной все в порядке, я всего лишь написала объяснительную, что не согласна с обвинениями».

Все началось с того, что Анжелика, не смогла остаться в стороне от тех событий, которые происходили в Беларуси в прошлом году и продолжаются до сих пор. Звезда высказала свое мнение, после чего на нее завели два уголовных дела — по ним Агурбаш грозит до 15 лет лишения свободы. Однако, по ее словам, она, как гражданка России, чувствует себя абсолютно спокойно и уверено.

«После допроса я поехала на запланированную репетицию с музыкантами, все хорошо, никаких других действий не последовало, — продолжает звезда. — Не знаю, откуда пошла информация про то, что меня арестовывали. Вообще о том, что я была в полиции, не знали даже мои дети и родственники — не хотела никого волновать. Как гражданка Российской Федерации, я чувствую себя в полной безопасности. Визит в отделение был формальностью в рамках межгосударственных соглашений. Но тем не менее это все равно неприятные эмоции и ощущения. Мне просто не дают спокойно жить».

За свою судьбу певица не переживает: зная законы, она уверена, что экстрадиция ей не грозит, так как Россия ни при каких обстоятельствах не выдает своих граждан. А вот родные, которые по-прежнему проживают в Беларуси, вызывают у Анжелики беспокойство. «Мы на связи, не паникуем, если какая-то критическая ситуация возникнет, будем думать, что делать дальше, — рассказала Агурбаш «СтарХиту». — Охраны у меня нет, не хочу сгущать краски. Но понимаю, что могут иметь место любые диверсии со стороны Лукашенко. Надо быть осторожной, смотреть по сторонам».

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