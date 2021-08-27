Всё познается в сравнении. 30 лет назад Беларусь и Украина провозгласили государственную независимость. Две страны-соседки, которые были связаны между собой вековой историей, почти одновременно приняли Декларацию о независимости: Украина – 24-го, а Беларусь –25 августа 1991 года. И если украинцы празднуют восстановление своей независимости, организовав настоящий, объединяющих всех большой праздник в кругу многочисленных друзей из разных стран, то нам в этом плане особо гордиться нечем. Похоже на то, что отсчет времени Независимости Беларуси у официальных лиц свой.

Можно тысячу раз говорить о том, что в Украине седьмой год идет война, но украинцы доказали, что они способны отстаивать свою независимость с оружием в руках. А у российских агрессоров, несмотря на превосходство, не получается оккупировать страну полностью, они получают достойный отпор.

Последняя неделя показала, с чем суверенная Украина подошла к празднованию своего тридцатилетия. Этот период был ознаменован рядом знаковых событий. 22 августа страну посетила Ангела Меркель, канцлер Германии. Ее приезда ждали с определенными опасениями. Некоторые эксперты предполагали, что она привезет от Владимира Путина своеобразный план капитуляции Украины. Но, отнюдь, глава правительства Германии сделала Украине подарок к 30-летию, публично признав, что фактически в стране нет гражданской войны и существует только две стороны военного конфликта – Российская Федерация и Украина, несмотря на то, что Кремль всячески увиливал от признания этого факта, стараясь доказать миру обратное. Это заявление в очередной раз подчеркивает: западные страны прекрасно понимают, что прекращение войны напрямую зависит от желания Российской Федерации.

На следующий день, 23 августа, в Киеве прошло достаточно репрезентативное международное мероприятие – «Крымская платформа». В Украину приехали представители 46 государств: президенты, премьер-министры и другие уполномоченные официальные лица. Как ни пыталась страна-агрессор убедить, всех и, вероятно, себя прежде всего, что у Украины ничего не получится, что мир давно смирился с оккупаций Крымского полуострова, но произошедшее событие опровергло эти утверждения.

Фактически Украина таким масштабным мероприятием впервые за семь лет оккупации Крыма поставила перед международным сообществом вопрос о деоккупации полуострова. И международное сообщество поддержало ее в этом, приняв по итогам конференции соответствующую декларацию, в которой Российская Федерация обозначена страной-оккупантом и агрессором. Официальные представители иностранных государств в своих выступлениях четко обозначали позиции: «Международное сообщество не признает незаконную аннексию этой украинской территории».

Прошло не разовое пиар-мероприятие, как некоторые хотят это представить. Это будет полноценная, наполненная содержанием, постоянно действующая переговорная площадка. Участники мероприятия решили создать «Международную Крымскую платформу как консультативный и координационный формат с целью мирного прекращения временной оккупации Российской Федерацией территории Автономной Республики Крым и города Севастополя и для восстановления контроля Украины над этой территорией в полном соответствии с международным правом».

Но на этой переговорной площадке будут подниматься вопросы не только по Крыму. Для белорусов она интересна еще и тем, что, по инсайдерской информации, в ее рамках планируется в дальнейшем обсуждение в том числе и белорусского вопроса, связанного с угрозой, исходящей от диктаторского режима. Будут вырабатываться совместные решения, как международному сообществу реагировать и что предпринимать в ответ на неадекватные действия государственных чиновников Беларуси.

Страна-агрессор Российская Федерация прогнозируемо проигнорировала персональное приглашение президента Украины Владимира Зеленского принять участие в столь представительном международном мероприятии и устами пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова обиженно заявила: «Мы относимся к этому мероприятию как к чрезвычайно недружественному по отношению к нашей стране. Мы категорически не приемлем подобные утверждения в отношении российского региона, в отношении Крыма. В этом плане отношение абсолютно однозначное – относимся как к антироссийскому мероприятию».

Многие официальные международные представители, включая первых лиц, 24 августа приняли участие в мероприятиях, посвященных тридцатилетию независимости Украины. Президенты Литвы, Латвии, Эстонии, министр иностранных дел Франции, а также православный Вселенский Патриарх Варфоломей присутствовали на грандиозном военном параде, в котором участвовал весь силовой блок Украины: армия, различные спецслужбы, Национальная гвардия, полиция, госслужбы по чрезвычайным мероприятиям и представители военных стран-союзников, в том числе входящих в блок НАТО. Тем самым союзники подчеркнули, что в случае продолжения агрессии Украина не останется одна и ей будет оказана помощь в том или ином масштабе. Парад прошел на суше, на море (в Одессе) и в воздухе.

После официальной части состоялось шествие, в котором приняли участие десятки тысяч человек – представители украинского гражданского общества. По центральной улице столицы прошли около 70 колонн, состоящих из ветеранов войны, представляющих различные добровольческие структуры, представителей объединения военных медиков, военных капелланов разных конфессий, волонтеров, репрессированных, родных и близких погибших на российско-украинской войне, Муниципальной варты Киева, всех областей страны… В многотысячном шествии принимала участие и белорусская колонна с флагами и историческими национальными символами, которую весьма тепло приветствовали украинцы.

События последних дней показали, что, несмотря на все существующие проблемы, украинцы не сломлены духом, готовы жертвовать собой ради защиты государства от агрессоров и не одиноки – в стремлении защитить и построить сильное независимое государство их поддерживает международное сообщество.

Александр ЦЫНКЕВИЧ,

собственный корреспондент «Народной Воли» в Украине.

Публикация – из № 65 газеты “Народная Воля”. Полный выпуск газеты можно скачать по ссылке.

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