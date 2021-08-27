Ученые выявили риск возникновения сосудисто-сердечных заболеваний после вакцинации от COVID-19. Но опасность появления таких симптомов из-за самого заболевания выше, по этому ученые рекомендуют прививаться от вируса, сообщает РБК.

Выводы исследователей Оксфордского университета были опубликованы на сайте учебного заведения в пятницу, 27 августа. Более подробно итоги исследования обнародованы в научной статье в Британском медицинском журнале (BMJ).

«Люди должны знать об этих повышенных рисках после вакцинации от COVID-19 и своевременно обращаться за медицинской помощью в случае возникновения у них симптомов. При этом они также должны осознавать, что эти риски [негативных последствий] гораздо выше […] в случае инфицирования [коронавирусом] SARS-CoV-2», — заявила профессор эпидемиологии в Оксфордском университете, ведущий автор статьи Джулия Хиппизли-Кокс.

В ходе исследования ученые проанализировали данные 29 млн человек, вакцинированных первой дозой препаратов от Pfizer/BioNTech и AstraZeneca. Они выявили повышенную угрозу возникновения негативных последствий, включая тромбы, которые могут привести к госпитализации или смерти. «Исследование демонстрирует повышенный риск тромбоцитопении и венозной тромбоэмболии из-за [вакцинации] препарата ChAdOx1 nCoV-19 [вакцина от AstraZeneca], а также повышенный риск артериальной тромбоэмболии после вакцинации BNT162b2 mRNA [препарат Pfizer/BioNTech]», — утверждается в выводах исследования.

Несмотря на угрозу возникновения тромбов из-за вакцинации, исследователи считают, что шанс появления таких осложнений «очень мал» и призывают людей прививаться от коронавируса. «Подводя итог, это исследование подчеркивает важность вакцинации, чтобы снизить риски тромбообразования […]», — заявил профессор Университета Эдинбурга и один из авторов исследования Азиз Шейх, добавив, что возникновение тромбов после заболевания COVID-19 встречается чаще, чем после прививки. Кроме того, если сердечно-сосудистые заболевания развиваются у привитых только спустя несколько дней после получения первой дозы препарата, у заболевших коронавирусом эти заболевания могут проявиться в течение более длительного периода времени.

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