Мингорисполком решил ликвидировать Центр визуальных и исполнительских искусств “АРТ Корпорейшн”, это следует из данных Единого государственного регистра юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Организация была создана в 2010 году при поддержке “Белгазпромбанка” и министерства культуры. На ее базе реализуются крупные кино-, театральные и образовательные проекты. Среди них – Международный форум театрального искусства “ТЕАРТ”, Минский международный кинофестиваль “Лістапад” и многие другие.

“Наша задача – реформировать культурное пространство страны и знакомить зрителей с лучшими образцами не только мирового, но и белорусского искусства”, – говорится на сайте центра.

В “АРТ Корпорейшн” также занимаются продюсированием независимых театральных постановок молодых белорусских режиссёров.

В начале августа стало известно, у кинофестиваля “Лістапад” сменился организатор, вместо компании “Арт-корпорейшн”, которая организовывала фестиваль начиная с 2010 года, оргвопросами будет заниматься “Беларусьфильм”.

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