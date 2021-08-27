Медаль, которая «поломала» eBay, продана

Сегодня завершился аукцион, на который спортсменка Кристина Тимановская выставляла свою медаль: «серебро» со Вторых Европейских игр в Минске (на синей ленте в деревянном футляре), сообщает The Village Беларусь.

Медаль была выставлена на продажу Фондом спортивной солидарности 9 августа, со стартовой ценой 5 000 долларов.

Уже к концу дня лот стоил более 20 тысяч долларов, но на следующий день страница лота не открывалась, сайт eBay выдавал ошибку.

Чуть позже Фонд спортивной солидарности пояснил, что аукцион Кристины Тимановской вызвал мировой ажиотаж и eBay временно заблокировал аккаунт из-за угрозы для своей площадки.

В тот же день аукцион восстановил аккаунт продавца, медаль была перевыставлена по новой ссылке, однако вскоре и она перестала работать. Наконец, лот представили уже по третьей ссылке, со стартовой ценой в 21 000 долларов.

Больше ставки не выросли, и медаль, как сообщает аукцион, была продана именно по этой цене (имя покупателя не разглашается). Вероятно, это тот человек, что успел предложить наибольшую цену еще до того, как eBay «поломался».

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