27 августа, во время посещения Петриковского ГОК, Александр Лукашенко высказался о поддержке и спонсировании “Беларуськалием” белорусского спорта.

Лукашенко сомневался, стоит ли Беларуськалию спонсировать, например, хоккей и футбол в таких масштабах, как это происходит сейчас.

“Вокруг должна жизнь кипеть, коль вложили деньги. А то будем, как вчера “великие” хоккеисты. А ты им деньги, деньги, деньги”, – сказал он, комментируя поражение белорусских хоккеистов в квалификационном турнире Олимпийских игр – 2022 польской команде.

“Я, конечно, не обижаю, не унижаю поляков – они красавцы, уделали “великих”. А мы их спонсируем. Вот средняя зарплата – пускай получают, а потом за результат что-то добавим. Так и по футболистам”, – приказал Лукашенко.

Так же, во время посещения “Беларуськалия” Лукашенко высказал свое недовольство выступлением белорусской команды на Олимпийских играх в Токио. По его словам, он уже обратил внимание премьер-министра и министра спорта на спонсирование видов спорта. “А то мы поехали и “удивили” весь мир в Токио со знаком минус и финансируем. Физкультура есть, а большого спорта нет, потому что не продумано”, – подытожил Александр Лукашенко.

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