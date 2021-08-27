Известный врач-инфекционист, доцент кафедры инфекционных болезней БГМУ Никита Соловей, на своей странице в Facebook, дал развёрнутый ответ всем не желающим делать прививку от COVID-19.

“Каждый день в магазине, транспорте, просто по пути пешком с работы, от пациентов, обращающихся с иными инфекциями, слышу одни и те же разговоры: “Ай-ай-ай, нас заставляют вакцинироваться, это ведь вред, вакцина не изучена, на нас ставят эксперименты” и т.д.

Дорогие наши не вакцинированные будущие пациенты инфекционной больницы и других перепрофилированных под ковид больниц! Как думаете, сколько Республика Беларусь уже похоронила от ковида? Нет, нет, это не цифры Минздрава. Примерно умножьте их на 16, так будет вернее. Сколько людей выжило, но стало инвалидами после перенесенной коронавирусной инфекции, не знаете? Мы тоже пока этих цифр не знаем.

Сколько еще Ваших родных и близких должно умереть или стать инвалидами, заразившись от Вас, не вакцинированных и переболевших “легко”? А “легко” ли? Хотите доказательные данные? Да пожалуйста”, – пишет Никита Соловей и подкрепляет свои слова научными исследованиями.

Врач-инфекционист приводит в пример научное исследование американских учёных “Более 50 долгосрочных последствий COVID-19: систематический обзор и мета-анализ”.

Как отмечает Никита Соловей, по ряду исследований функциональное состояние пациентов после тяжелой коронавирусной инфекции было хуже, чем после лечения рака.

По поводу побочных эффектов, врач приводит статистические данные: “Вакцины тоже имеют побочные эффекты? Да, безусловно, риски всегда есть после любого вмешательства. Например, вакцины Pfizer увеличивают в 3 раза риск миокардита, вот только COVID-19 увеличивает риск миокардита в 18 раз”.

В подтверждение своих слов Никита Соловей приводит в пример научное исследование безопасности вакцины и призывает вакцинироваться:

“Личная просьба ко всем еще не вакцинированным – прямо завтра бегом на вакцинацию. Для Вас, помимо поликлиник, в крупных торговых центрах и иных местах созданы пункты вакцинации против COVID-19, работающие 7 дней в неделю. И я очень надеюсь не встретить Вас среди моих пациентов с COVID-19 в приемном отделении инфекционной клиники“.

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