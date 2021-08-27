В Беларуси в 2020 году физическому насилию подверглось 3 387 человек. Мужчин среди пострадавших – 2 021, а женщин – 1 366. Такую статистику приводит сайт белорусских исследований ThinkTanks.by.

Однако с сексуальным насилием дела обстоят иначе: из 557 пострадавших в прошлом году 468 – женщины и только 89 – мужчины.

Такие данные содержатся в проекте «Гендерная статистика». Он реализован Белстатом при поддержке Структуры ООН по вопросам гендерного равенства и расширения прав и возможностей женщин (ООН-женщины) и Детского Фонда ООН (ЮНИСЕФ).

Согласно данным проекта, обычно женщины реже становятся как преступниками, так и жертвами преступлений. Насилие, пожалуй, одно из немногих исключений из правил, как и торговля людьми. В Беларуси в 2020 году жертвами торговли людьми стали 2 женщины из 100 тысяч, тогда как среди мужчин этот показатель 0,1.

Но в 2020 ситуация с жертвами преступлений начала меняться. Если раньше (статистика проекта учитывает данные с 2008 года) в результате преступлений чаще страдали мужчины, нежели женщины, то в прошлом году впервые этот тренд изменился. Жертвами зафиксированных в Беларуси преступлений стали 38 129 мужчин и 38 653 женщин. С чем это связано – проект не поясняет.

При этом мужчины традиционно превалируют в общей численности осужденных. В 2020 году их было 29 171 человек, тогда как женщин – 5 401 человек.

Мужчины также чаще виноваты в дорожно-транспортных происшествиях, повлекших гибель или ранение людей. Водители-мужчины оказались виновниками 2 509 ДТП, а водители-женщины виновными в 423 ДТП. Но здесь стоит учитывать, что представители сильного пола чаще имеют водительские права, чем женщины.

Среди жертв умышленных убийств также больше мужчин. Их насчитывалось в прошлом году 3,6 человека на 100 тысяч населения. Для сравнения убитых женщин было 1,6 на 100 тысяч.

В то же время среди мужчин, по данным Белстата, больше людей, чувствующих в Беларуси себя в безопасности. Среди мужчин таких 95,3%, среди женщин – 64,5%. Причем на селе ощущение безопасности у людей выше, чем в городах. Параметр безопасности взят по состоянию на 2019 год.

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