Поставка Москвой Минску дорогих современных вооружений (пусть и на льготных условиях) усиливает зависимость белорусского руководства от Кремля.

Как отмечают “Белорусские новости”, в числе основных тем майских переговоров Александра Лукашенко и Владимира Путина в Сочи были вопросы военного и военно-технического сотрудничества.

При этом, по словам Лукашенко, о размещении контингентов вооруженных сил России на территории Беларуси на постоянной основе, о «создании каких-то баз» не шло даже речи.

«Потому что по нашей концепции военной безопасности Союзного государства в этом пока нет никакой необходимости. <…> Будем мы видеть активизацию НАТО, вплоть до военного конфликта, в течение суток (базы у нас, аэродромы и прочее определены) российские подразделения и войска будут переброшены в Беларусь», — пояснил Лукашенко.

Размещать базы Лукашенко не хочет

Комментируя эти высказывания, эксперты обращают внимание на его категорическое нежелание даже обсуждать возможность создания в Беларуси российской военной базы. Это, по мнению некоторых обозревателей, говорит о боязни породить новую волну протестов, на этот раз из-за военного присутствия России в стране на постоянной основе.

Самое большое, на что готов пойти белорусский руководитель, — это создать на территории страны хранилища вооружения, военной техники и средств обеспечения для оснащения российских частей и подразделений из состава совместной группировки сухопутных войск.

Предполагается, что в случае возникновения военной угрозы личный состав этих частей и подразделений будет доставлен в Беларусь из России военно-транспортной авиацией, чтобы в максимально короткие сроки подготовить машины к бою. На этот счет имеется межправительственное соглашение.

При этом Лукашенко заявил, что договорился с Путиным о более тесной кооперации двух стран в сфере ВПК и о поставках белорусской армии современных вооружений. Должностным лицам было поручено определиться, что из новейших разработок российского ВПК необходимо нашей армии.

Эта информация вызвала достаточно оживленную дискуссию в интернет-пространстве. Выдвигались различные версии относительно того, какие именно российские вооружения будут запрошены белорусскими военными в первоочередном порядке.

По мнению многих комментаторов, первыми в списке будут оперативно-тактические ракетные комплексы (ОТРК) «Искандер» и зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) С-400.

«Полонезы» ослабили нужду в «Искандерах»

Впервые информация о планах перевооружить ракетные части белорусской армии с ОТРК «Точка» и «Точка-У» на «Искандер-Э» появилась еще в 2002 году. По мнению экспертов, потенциальными целями для новых ракет должны были стать важнейшие военные объекты США и НАТО на территории Польши, и в частности базы американской противоракетной обороны.

Однако только в 2007 году тогдашний начальник ракетных войск и артиллерии вооруженных сил Беларуси полковник Михаил Пузиков подтвердил, что одна ракетная бригада, укомплектованная ОТРК «Точка», готовится к переоснащению «Искандерами». При этом было сказано, что они будут поставляться хотя и не безвозмездно, но на льготных условиях, принятых для стран ОДКБ. Завершение перевооружения ракетных частей белорусской армии на «Искандеры» намечалось на 2020 год.

А вот бывший начальник ракетных войск и артиллерии вооруженных сил России генерал-полковник Владимир Зарицкий обрисовал перспективу несколько иначе. В том же 2007 году он заявил, что поставки «Искандеров» в Беларусь состоятся лишь «при соответствующих условиях и соответствующей позиции Минска». Зарицкий не уточнил, что следует понимать под «соответствующими условиями» и «соответствующей позицией». Но «Искандеры» так и не появились на вооружении белорусской армии.

Возможно, на сегодня (с учетом событий августа прошлого года в Беларуси) отношение Москвы к военным нуждам союзника изменилось в лучшую сторону, но вряд ли «Искандеры» теперь так же необходимы Беларуси, как раньше.

Во-первых, на вооружение нашей армии еще в 2016 году была принята ракетная система «Полонез», тактико-технические характеристики которой позволяют выполнять многие боевые задачи, ранее отводившиеся ОТРК «Искандер».

Во-вторых, ограниченность государственных средств, выделяемых на оборону, не позволяет Минску одновременно приобрести оба вида весьма дорогостоящих вооружений. И выбор в пользу одного из них приходится делать исходя из нынешней военно-стратегической ситуации.

Закрыть себя и накрыть соседей

И тут, скорее всего, преимущество имеет ЗРК С-400. Тем более что командующий войсками ПВО и ВВС Беларуси генерал-майор Игорь Голуб еще в январе заявил, что в военном ведомстве идет работа по подготовке контрактов на закупку в России ЗРК С-400 с целью заменить ими ЗРК С-300.

Комплекс С-400, позволяющий обнаруживать воздушные цели на дальности 600 км и обстреливать их на расстоянии до 400 км, предназначен для поражения самолетов стратегической и тактической авиации, баллистических ракет, гиперзвуковых целей и других средств воздушного нападения в условиях радиоэлектронного и других видов противодействия противника.

По мнению известного российского военного эксперта Юрия Кнутова, такие тактико-технические характеристики С-400 позволяют создать в прилегающих к Беларуси районах соседних государств «зону ограничения и воспрещения доступа и маневра» (глубина которой может достигать нескольких сотен километров). Так что С-400 могут стать серьезным препятствием для формирования какой-либо крупной наступательной группировки у границ Беларуси.

Со своей стороны, директор Центра военно-политических исследований МГИМО (Москва) Алексей Подберезкин отмечает, что развертывание в Беларуси эшелонированной системы ПВО/ПРО, состоящей из ЗРК малой, средней и большой дальности («Тор», «Бук», C-400), «будет означать стопроцентный контроль воздушного пространства прибалтийских государств».

Добавим: то же самое можно будет сказать в таком случае и о значительной части воздушного пространства Польши и Украины.

Почему же до сих пор ЗРК С-400 не были приняты на вооружение ВВС и войск ПВО Беларуси? Ведь запросы на их поставку Минск регулярно посылает Москве уже почти пятнадцать лет. И всякий раз российская сторона отклоняет их, ссылаясь на дефицит производственных мощностей у производителей ЗРК, из-за чего, мол, их мало даже для перевооружения собственных частей ПВО. Что, однако, не помешало продать С-400 в Китай и Турцию и приступить к подготовке крупного контракта с Индией.

Как полагает ряд экспертов, на самом деле Москву не устраивает хроническая неплатежеспособность Минска, а торговцы оружием хотят получать нормальную валютную выручку.

Вдобавок кое-кто в Кремле, не исключено, питает надежду на то, что устаревание вооружения и боевой техники ПВО вынудит белорусское руководство передать защиту своего воздушного пространства России.

Если что-то и может повлиять на перспективу поставок С-400 Беларуси, так это активизация военной авиации НАТО в воздушном пространстве сопредельных государств. Не исключено, что эту тему актуализировала закупка Польшей американских истребителей-невидимок F-35.

За все придется платить

Между тем если говорить о полной цене, то купить даже один комплекс С-400 за 500-700 млн долларов (что сравнимо с годовым оборонным бюджетом Беларуси) совершенно неподъемно для Минска.

Другое дело, что можно рассчитывать на льготы и преференции. Например, главный редактор российского издания «Национальная оборона» Игорь Коротченко считает: «Подобного рода поставки должны осуществляться исключительно на коммерческих условиях. Беларусь должна будет заплатить, хоть и по сниженным ценам. Это также может быть оформлено как бартер. Если Республика Беларусь купит С-400, взамен страна может поставить другую продукцию военного назначения, к примеру шасси Минского завода колесных тягачей для российских подвижных ракетных комплексов. Такой взаимозачет возможен».

Однако даже если принять во внимание подобный взаимозачет, остаточная стоимость двух бригад ЗРК С-400 (а это необходимый минимум для надежного прикрытия всей территории Беларуси) все равно будет столь велика, что понадобятся годы, а то и десятилетия, чтобы расплатиться полностью.

Что даст ближайшему союзнику и главному кредитору дополнительный рычаг для влияния на внешнеполитический курс Минска.

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