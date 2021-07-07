В США запретили продажу билетов на рейсы в Беларусь

Министерство транспорта США ввело в действие приказ о запрете авиасообщения с Беларусью. Документ был опубликован на прошлой неделе для обсуждения и не получил возражений, поэтому он вступает в силу. Ранее в Госдепартаменте отметили, что ограничение рейсов между США и Беларусью соответствует интересам внешней политики Вашингтона в свете принудительной посадки рейса Ryanair в Минске.

Введен запрет в том числе на перелеты «на основе нескольких авиакомпаний», то есть на рейсы с пересадкой и сменой перевозчика в третьей стране. Правительство США сможет делать исключения для любых перелетов, которые соответствуют национальным интересам, «в том числе по гуманитарным соображениям или по соображениям национальной безопасности».

Как передает AP, у США нет прямого пассажирского авиасообщения с Беларусью. По мнению Reuters, приказ носит символический характер, потому что сервисы по туризму в США продают относительно небольшое количество туров в Беларусь.

Напомним, Министерство коммуникаций и транспорта Литвы сообщило о решении Международной организации гражданской авиации (ICAO) продлить расследование обстоятельств захвата самолета Ryanair, следовавшего в Вильнюс и принужденного белорусскими властями совершить посадку в аэропорту Минска. До сентября предполагается получить необходимую информацию, связанную с инцидентом, заявил 29 июня, глава литовского ведомства Марюс Скуодис.

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